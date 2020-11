Maradona: 60 anos, 60 histórias (e muitas polémicas)

Diego Armando Maradona morreu esta quarta-feira, dia 25 de novembro, aos 60 anos. Recorde este artigo escrito pela SÁBADO para assinalar o seu 60.º aniversário, a 30 de outubro de 2020.





A vida de Maradona dava um filme. Ou dois, ou três, ou... mais de 20. Dois deles, documentários, foram muito elogiados pela crítica - Maradona (2008), de Emir Kusturica, e Diego Maradona (2019), de Asif Katadia.. E há ainda várias músicas dedicadas ao craque argentino e até... uma religião, a Iglesia Maradoniana, fundada em 1998, e que considera a data de nascimento de Maradona como o seu Natal, tendo orações e mandamentos. "Si yo fuera Maradona, viviría como él", cantou Manu Chao sobre aquele que alguns consideram o único homem capaz de ser, ao mesmo tempo, Deus (nos campos de futebol) e o Diabo (fora dos relvados).

Diego Armando Maradona Franco nasceu em Buenos Aires a 30 de outubro de 1960. Foi o quinto dos oitos filhos de Diego e Dalma. Antes dele só nasceram raparigas (Ana, Rita, María Rosa e Liliana) e Diego teve ainda dois irmãos, Raúl e Hugo, que também foram jogadores, embora sem grande sucesso. O pai, operário numa fábrica do setor químico (e que em jovem andou a transportar passageiros numa barca), treinava no bairro Villa Fiorito uma equipa de miúdos, conhecida como Estrela Vermelha (pela qual Diego faria alguns jogos).

Numa noite, ao ir à retrete, na escuridão Diego terá caído na fossa de casa. Quem o salvou do afogamento foi o tio Cirilo, que o ajudou a sair dali e dizia-lhe: "Diego, mantém a cabeça acima da merda". Mais tarde, Maradona comentou: "Cresci num condomínio privado… privado de luz, de água, de telefone".

3. Os sacrifícios dos pais

"O que quero na vida é parecer-me um pouco com o meu pai. Digo sempre isso, porque ele desperta nas pessoas uma ternura incrível, paz e tranquilidade. É muito humano", disse Maradona numa das vezes que o foi visitar ao Hospital de Los Arcos de Palermo (em Buenos Aires), pouco antes de Don Chitoro, como era conhecido, morrer, com 87 anos, em junho de 2015. Noutra entrevista, elogiou os pais pelos sacrifícios que fizeram para ele poder jogar: "A minha mãe deitava-se com dores no estômago porque mal comia para deixar a comida para os filhos. E o meu pai, que saía de casa às 4h da manhã para ir trabalhar, fez sempre tudo para que eu nunca deixasse de jogar. Havia meses que ele nem tinha dinheiro para pagar o autocarro".



4. Os 136 jogos sem perder de Los Cebollitas

Com 8 anos, Diego Maradona foi fazer testes para entrar nos infantis do Argentinos Juniors. A equipa foi criada por Francisco Cornejo para disputar os Juegos Nacionales Evita de 1973 e 1974 e foi chamada de Los Cebollitas (tinha de ser autónoma do clube, pois as equipas profissionais só podiam recrutar jogadores a partir dos 14 anos). "Quando ele lá chegou, não acreditávamos que tivesse 8 anos. Tinha aparência de criança, mas jogava como um adulto", recordaria Cornejo. A geração de 1960 ganhou o torneio em 1973 e no ano seguinte foi campeã da 8ª divisão. Com Maradona, Los Cebollitas estiveram invictos 136 jogos, tendo disputado torneios não só na Argentina, mas também no Uruguai e no Peru.



5. Aparecer no jornal como "Caradona"

A 28 de setembro de 1971, com apenas 10 anos, Maradona apareceu pela primeira vez com algum destaque num jornal. No diário Clarín referiam-se a ele como "um miúdo com porte e classe de craque", embora lhe tivessem trocado o nome de Maradona para "Caradona". As suas habilidades começaram a ser faladas entre os adeptos do Argentinos Juniors, porque nos intervalos dos jogos do campeonato argentino ele, que estava lá como apanha-bolas, ficava a dar toques e a fazer malabarismos com a bola no relvado. Foi mesmo convidado a participar num programa televisivo de grande audiência na época (Sábados Circulares).



6. A estreia com uma derrota e o nº 16

Dez dias antes de completar 16 anos, a 20 de outubro de 1976, Maradona fez a sua estreia na equipa principal do Argentinos Juniors. Com o nº 16 na camisola, entrou no início da segunda parte, a substituir Rubén Aníbal Giacobetti, e na primeira vez que interveio, passou a bola por baixo das pernas de um adversário, o que empolgou o público. Apesar da derrota caseira (1-0) Maradona iria lembrar essa estreia de forma eufórica: "Nesse dia toquei o céu com as mãos".

Menos de um mês depois da estreia, a 14 de novembro, marcou os seus dois primeiros golos no futebol profissional, frente ao San Lorenzo, de Mar del Plata (vitória por 5-2). O guarda-redes Rubén Alberto Lucangioli iria ficar na história como o primeiro a sofrer golos de Maradona. Fez a estreia pela seleção argentina num particular frente à Hungria (entrou aos 65 minutos na vitória por 5-1, em fevereiro de 1977). Tinha 16 anos e 120 dias e ainda hoje é o mais jovem de sempre numa lista que tem Messi (18 anos e 54 dias) em 5º lugar. A revista El Gráfico deu-lhe nota 7 e fez a seguinte avaliação: "Atrevido, malicioso, encarador. Estreia muito boa".



8. Dois golos contra a desilusão de falhar o Mundial 78

Em 1978, não foi convocado para o Mundial, que a Argentina disputava em casa e que iria ganhar pela primeira vez. Maradona estava concentrado com mais 24 jogadores num edifício da Associação de Futebol Argentina, a 19 de maio, quando o selecionador, César Luis Menotti, lhe disse que não o iria levar (justificou-se, mais tarde, pela sua juventude, tinha só 17 anos). Regressou ao Argentinos Juniors e no primeiro jogo, na goleada (5-0) sobre o Chacarita Juniors, marcou dois golos e fez mais duas assistências.



9. O melhor no Mundial sub-20

No Japão, em 1979, Maradona foi eleito o melhor jogador do Mundial sub-20, que a Argentina ganhou, ao bater na final a União Soviética (3-1, com um golo seu). Ainda antes disso, Menotti, que era treinador dos juniores e da seleção A, convocou alguns dos miúdos que iriam a Tóquio para integrarem a seleção principal, num jogo amigável frente à Escócia, em Glasgow, a 2 de junho de 1979. Foi aí, com uma vitória por 3-1, a estreia de Maradona a marcar pela Argentina, com apenas 18 anos e sete meses.



10. Não ao River, sim ao Boca Juniors

O Argentinos Juniors tornou-se demasiado pequeno para as ambições de Maradona, que em 1981, com 20 anos, decidiu mudar-se para o Boca Juniors, apesar de ter tido convites dos colombianos do América de Cali, dos ingleses do Sheffield United e dos argentinos do River Plate, que lhe davam o mesmo salário do seu jogador mais bem pago, Ubaldo Fillol. Como o Boca juniors não estava bem financeiramente e não tinha capacidade para comprar o seu passe, Maradona acabou por ser emprestado durante uma época, com opção de compra.

Logo na estreia pelo Boca Juniors, a 22 de fevereiro de 1981, marcou dois golos na vitória (4-1) sobre o Talleres. Maradona jogou infiltrado, devido a um problema muscular que tinha tido no último treino pelos Argentinos. A 8 de março foi mesmo obrigado a parar três semanas. No regresso, a 10 de abril, disputou o seu primeiro super clássico frente ao grande rival River Plate, no estádio La Bombonera. Numa noite chuvosa, o Boca ganhou 3-0, com Maradona a marcar um golo depois de uma jogada em que deixou vários adversários pelo caminho. Mais tarde [2000], referindo-se à rivalidade entre River e Boca, afirmou: "Ganhar ao River [Plate] é como ser despertado de manhã pela mãe com um beijo".

Os primeiros meses de Maradona no Boca Juniors não foram fáceis, até porque ele estava habituado a ser tratado como estrela no Argentinos Juniors e ali ainda não era visto como um fora de série. Além disso, havia uma grande pressão dos adeptos. Numa vez, depois de a equipa ter empatado quatro jogos consecutivos, o chefe da claque, José Barrita, com a alcunha de El Abuelo, apareceu armado, exigindo aos jogadores melhores resultados.



13. Falhou penálti no jogo do título

A 9 de agosto, a uma jornada do final do campeonato argentino de 1981, o Boca Juniors só precisava de empatar no campo do Rosario Central para se tornar campeão. Mas a equipa perdeu 1-0, numa partida em que Maradona falhou um penálti. Na semana seguinte, o clube iria mesmo conseguir o título ao empatar (1-1) frente ao Racing Club. Maradona só ficou no Boca até 6 de fevereiro de 1982, jogando um total de 40 partidas e marcando 28 golos. Curiosamente, na despedida antes de sair para a Europa, Maradona perdeu frente ao grande rival River Plate.



14. Estreia num Mundial com expulsão

Maradona fez a sua estreia num Mundial (Espanha 82) com uma derrota (1-0 frente à Bélgica, no estádio Camp Nou). Marcaria os seus primeiros golos (dois) na vitória (4-1) sobre a Hungria. Na fase seguinte, que incluía quatro grupos de três equipas, que apurava diretamente o primeiro classificado para as meias-finais, a Argentina ficou no grupo da morte, juntamente com Itália e Brasil. A seleção sul-americana perdeu 2-1 frente aos italianos e 3-1 contra os brasileiros. Neste último jogo, Maradona foi expulso depois de uma violenta entrada sobre Batista.



15. A transferência-recorde para Barcelona

Como a Argentina ficou instalada em Barcelona durante o Mundial, mal terminou a sua participação na prova, Maradona assinou pelo clube catalão, com quem já tinha acertado os detalhes. O Barcelona pagou 1200 milhões de pesetas pelo seu passe, um recorde na época, sendo que dois terços desse dinheiro foram para o Argentinos Juniors e o restante para o Boca.



16. Meppen: foi aí a estreia de Maradona na Europa

A primeira vez que Maradona jogou pelo Barcelona foi a 3 de agosto de 1982, no estádio Hindenburg de Meppen, num jogo de pré-época frente à equipa alemã SV Meppen, das divisões inferiores. A estreia em jogos oficiais aconteceu a 4 de setembro. E logo com uma derrota (2-1) frente ao Valencia.



17. A hepatite que o tirou de campo

Em dezembro de 1982, após 13 jogos do campeonato espanhol (nos quais marcou seis golos), uma hepatite tirou Maradona dos campos por quatro meses, tendo falhado a decisão da Supertaça Europeia (perdida para o Aston Villa), em janeiro, e não podendo dar o seu contributo na eliminatória da Taça dos Campeões Europeus (no início de março), na qual o Barça seria eliminado pelo Áustria de Viena (0-0 fora e 1-1 em Camp Nou). Perante este desaire, o treinador Udo Lattek, com quem Maradona tinha tido várias discussões, foi afastado e para o seu lugar foi contratado o argentino César Luis Menotti. O Barcelona iria acabar a época no 4º lugar, a seis pontos do campeão, o Atlético de Bilbau. Como prémio de consolação, o Barça ganhou a Taça do Rei, ao bater na final o Real Madrid, por 2-1. Ganharia ainda a Taça da Liga, também ao Real, com Maradona a marcar em Barcelona (2-1) e no Santiago Bernabéu (2-2), aí um golo em que deixou no chão Agustin e Juan José, sendo aplaudido pelos próprios adeptos madridistas (mais tarde, Ronaldinho Gaúcho teve o mesmo tratamento).



18. A perna partida por Goikoetxea

Na época 1983/84, na 4ª jornada (dia 23 de setembro), o Barcelona ganhou 4-0 ao campeão Atlético de Bilbau, mas Maradona teve de sair em maca ao minuto 59, com uma lesão grave: fratura do tornozelo esquerdo, após uma entrada muito dura, por trás, de Andoni Goikoetxea – que em 1981 também tinha lesionado gravemente Schuster e seria apelidado de O Carniceiro de Bilbau, sendo eleito (pelo jornal The Times, em 2007) "o jogador mais duro da história" (pelo At. Bilbau somou 65 cartões amarelos e 9 vermelhos em 312 jogos). Após a operação, Maradona contrariou todas as expectativas e regressou ao fim de apenas três meses e meio (Goikoetxea seria suspenso 18 jogos). Na primeira partida, Maradona marcou dois golos na vitória (3-1) sobre o Sevilha. O Barcelona acabou o campeonato em 3º, sendo novamente campeão o Atlético de Bilbau. Na final da Taça do Rei, Barcelona-At. Bilbau.



19. A batalha campal na final da Taça

Maradona não era para jogar essa partida, uma vez que tinha sido expulso, mas a Federação espanhola iria despenalizá-lo, pelo que se iria dar o reencontro com Goikoetxea. Houve muita tensão antes e durante o jogo (inclusive com troca de insultos, com o treinador dos bascos, Javier Clemente, a dizer que Maradona era "estúpido, castrado e sem qualidades"). A partida iria terminar com a vitória do Atlético de Bilbau por 1-0 (golo de Endika), naquele seria o seu único troféu conquistado durante os próximos 31 anos (em 2015, depois de ter perdido a final da Taça para o campeão Barcelona, que assim fez a dobradinha, venceu os catalães por 5-1 na supertaça de Espanha). Terminada a final da Taça de 1984, Maradona, que tinha sofrido outra entrada dura de Goikoetxea, estava furioso, e ao ser provocado por Miguel Ángel Sola reagiu agredindo-o com uma cabeçada (depois ainda daria uma joelhada noutro adversário), desencadeando uma batalha campal entre vários atletas que alastrou às bancadas (entre o público houve 60 feridos). Maradona foi suspenso três meses (foi o único jogador castigado) e criticou o presidente do Barcelona, José Luis Núñez, argumentando que ele não o defendeu convenientemente. A relação estava cada vez mais complicada, uma vez que o dirigente já tinha dito que Maradona expunha demasiado a sua vida privada e tinha constantes saídas noturnas. Maradona iria reconhecer mais tarde que o seu primeiro contacto com as drogas aconteceu nas duas épocas que esteve na Catalunha. Essa sanção de três meses acabou por ajudar Núñez a aceitar a oferta do Nápoles, que assim contratou Maradona para a época 1984/85.



20. Nápoles: da quase descida à UEFA

Maradona foi apresentado, a 5 de julho de 1984, num estádio San Paolo completamente a abarrotar. Convém referir que o Nápoles, na época anterior, salvou-se da descida à II Divisão por apenas um ponto. Como parece ser sina na sua carreira, Maradona voltou a estrear-se com uma derrota: 3-1 frente ao Verona, a 16 de setembro. A primeira fase da época começou bastante mal, num campeonato que seria ganho pelo Verona (o único scudetto da história do clube). O Nápoles ficou no 8º lugar, a um ponto da Roma e a 3 da Juventus, que com o 6º lugar se apurou para a UEFA – isto apesar de Maradona ter sido o terceiro melhor marcador, com 14 golos. Na época seguinte, o Nápoles terminou no 3º lugar (a Juventus foi campeã) e seguiu para a UEFA. O melhor ainda estava para vir no Nápoles, mas é preciso fazer um intervalo para o México 86.



21. A "Mão de Deus"

Maradona ganhou no México o seu passaporte para a imortalidade, em especial com os dois golos que marcou à Inglaterra, conhecidos como "Golo do Século" e "Mão de Deus" – e ainda hoje os mais famosos em Mundiais. A "Mão de Deus" aconteceu aos 51 minutos: após um corte defeituoso do defesa inglês Steve Hodge, Maradona e o guarda-redes Peter Shilton disputam a bola no ar, sendo que Maradona desvia-a com um toque subtil com a mão esquerda, que enganou o árbitro. No final, perguntaram-lhe se tinha desviado a bola com a mão e Maradona respondeu: "Não lhe toquei. Foi a mão de Deus".



22. O "Golo do Século"

No segundo golo, que em 2020 foi eleito, numa votação oficial da FIFA, como o melhor de sempre em mundiais, Maradona arrancou com a bola dominada ainda no seu meio-campo e passou por seis jogadores ingleses (Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick e o guarda-redes Peter Shilton), antes de marcar. Nos últimos minutos, Gary Lineker ainda reduziu, mas a Argentina iria mesmo chegar às meias-finais com os dois golos maradonianos.



23. A vingança pela guerra das Malvinas

Maradona iria admitir mais tarde, aquando da publicação da sua autobiografia Eu Sou El Diego (em 2002), que ganhar à Inglaterra, depois da questão da guerra das Malvinas, tinha sido especial: "Foi mais do que vencer uma equipa de futebol. Derrotamos um país. Dissemos que o desporto não tinha nada a ver com as Malvinas, mas sabíamos que, na guerra [contra os ingleses], morreram muitos argentinos, baleados como pássaros. Aquilo era a vingança".



24. Campeão do mundo contra a Alemanha

Derrotada a Bélgica nas meias-finais, por 2-0, com dois golos de Maradona, seguiu-se a final, frente à Alemanha, a 29 de junho. Aos 55 minutos, a Argentina vencia por 2-0, com golos de José Luis Brown e Valdano. Mas os alemães voltariam a acreditar com os tentos de cabeça de Rummenigge (aos 74 minutos) e de Völler (80). Maradona voltou a soltar o seu génio e aos 83 minutos, apesar de rodeado por três alemães, fez um passe a rasgar, isolando Burruchaga, que marcaria o 3-2 final. Capitão da seleção, Maradona ergueu o troféu no estádio Azteca e foi recebido como um herói pela multidão em Buenos Aires (marcou cinco golos e fez cinco assistências no México 86).



25. Três Maradonas em campo

Melhor que um Maradona em campo, só três Maradonas – embora os seus dois irmãos mais novos não tenham sido craques. Hugo (hoje com 51 anos) começou no Argentinos Juniors, como Diego, e depois esteve em clubes como Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena, Progreso (Uruguai) e em três equipas do Japão (de 1991 a 1998). Acabou a carreira em 1999, no Brown de Arrecifes (Argentina). Já Raúl (hoje com 53 anos), conhecido como Lalo, começou também no Argentinos Juniors, seguindo-se, ainda nas camadas jovens, o Boca Juniors. Estreou-se como profissional no Estudiantes de la Plata, tendo defrontado o River Plate na Taça Libertadores, em 1986. No ano seguinte mudou-se para os espanhóis do Granada, tendo-se verificado aí um momento histórico: em novembro, num amigável frente ao Malmö, o campeão sueco, o Granada alinhou com os três Maradonas (Diego, Lalo e Hugo). O médio ofensivo Lalo esteve depois no Deportivo Italia (Venezuela), e em mais duas equipas argentinas, até se mudar para os EUA (esteve no Fort Lauderdale Strikers entre 1993 e 1995) e Canadá (onde foi campeão no Toronto Italia), regressando aos EUA em 1997, para jogar nos New York Talons e nos Buffalo Blizzard. Acabou a carreira em 1998, no Deportivo Municipal, do Peru. Seguiu-se uma carreira de treinador e a aposta no futebol de formação. A sua primeira escolinha foi a Lalo Maradona, em Buenos Aires, seguindo-se, em 2013, a Diego Maradona Soccer Academy, em Ontario, no Canada.



26. Campeão e Deus em Nápoles

Depois de ser recebido como um Deus na Argentina, Maradona iria ser também Deus na Itália, especificamente em Nápoles, uma vez que foi um dos jogadores determinantes para que o clube do sul do país conseguisse ser, pela primeira vez, campeão italiano. Mais: o Nápoles conseguiu ainda juntar a Taça ao campeonato, algo que até essa altura só tinham conseguido Juventus, Torino e Inter. O Nápoles ganhou todos os 13 jogos da Taça de Itália, com Maradona a apontar sete golos (marcou também 10 no campeonato). Depois disso, Silvio Berlusconi tentou tudo para levá-lo para o AC Milan, mas Maradona manteve-se fiel aos napolitanos.



27. O campeonato perdido e as suspeitas da máfia

Na época 1987/88, com Careca como grande contratação do clube, o Nápoles arrancou muito bem, mas a poucas jornadas do fim, uma derrota caseira frente ao Milan iria deitar tudo a perder, sendo campeão o clube de Berlusconi. O clube terminou em 2º, a 3 pontos do Milan, com Maradona a ser o rei dos goleadores (com 15 golos). Nessa altura, entre os adeptos houve acusações de que o clube "vendeu" o triunfo, devido às pressões dos líderes das apostas clandestinas. Aliás, Maradona foi apontado como tendo uma ligação à camorra, algo que nunca se provou.



28. A vitória na Taça UEFA e a aposta com Ivkovic

Em 1988/89, o 2º lugar no campeonato (11 pontos atrás do Inter de Milão) foi de certeza desvalorizado pelos tiffosi napolitanos, uma vez que Maradona e o Nápoles iriam experimentar o sucesso europeu pela primeira vez, ao ganhar a Taça UEFA, frente ao Estugarda, após uma vitória caseira por 2-1 e um empate na Alemanha a três golos. Na época seguinte, o Nápoles afastou o Sporting numa eliminatória renhida (decidida nos penáltis, após dois 0-0) e que ficou famosa pela aposta de Ivkovic. Na segunda mão, no estádio San Paolo, o guarda-redes dos leões destabilizou Maradona, e quando ele ajeitava a bola na marca de penálti, foi lá e disse-lhe: "Aposto 100 dólares em como não marcas". Maradona aceitou, e depois de falhar, no final foi ao balneário dos leões dar o dinheiro ao guarda-redes. Apesar de ter perdido a aposta, Maradona saiu mais satisfeito, porque o Nápoles apurou-se por 4-3 nas grandes penalidades.



29. A supertaça – o último troféu da carreira

Seguiu-se mais uma época estrondosa (1989/90), com a conquista do segundo (e até hoje último) título de campeão no Nápoles, num final emocionante. A duas jornadas do fim, Nápoles e Milan seguiam empatados na liderança, mas o Verona deu uma ajuda, ao derrotar os milaneses (2-1), enquanto o Nápoles vencia o Bolonha (4-2). Assim, na última jornada, novo scudetto para os napolitanos após a vitória (1-0) sobre a Lazio. Maradona marcou 16 golos, ficando em terceiro lugar na lista de goleadores (Van Basten conseguiu 19 e Roberto Baggio 17). Em dezembro de 1990, o Nápoles venceu a Juventus por 5-1 e conquistou a supertaça de Itália, naquele que iria ser o último troféu da carreira de Maradona.



30. Jogar infiltrado no Itália 90

Ainda antes dessa supertaça, no verão, Maradona disputou o Mundial 90, em Itália. E que começou muito mal, com a derrota (1-0) da Argentina frente aos Camarões, em Milão. Seguiram-se dois jogos em Nápoles, onde Maradona estava em casa, e uma vitória (2-0) contra a União Soviética, e um empate (1-1) frente à Roménia permitiram à seleção sul-americana passar como um dos melhores terceiros classificados. Nesse jogo, Maradona sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo que o iria condicionar, tendo de jogar infiltrado em todas as partidas.



31. A final do Mundial e o princípio do fim

Devido à sua má classificação, a Argentina teve de enfrentar logo o Brasil nos oitavos de final. Num jogo dominado pelos brasileiros, que foram desperdiçando oportunidades, Maradona resolveu a partida ao minuto 80, quando fez um daqueles seus passes magistrais para Canniggia, que marcou o golo da vitória (1-0). Seguiram-se duas eliminatórias decididas nos penáltis (contra Jugoslávia e Itália), e a derrota (1-0, com um penálti de Andreas Brehme) frente à Alemanha, na final. Apesar de a Argentina não ter repetido o triunfo de 1986, todos foram unânimes em referir que a seleção albiceleste só chegou tão longe graças a Maradona. Com apenas 29 anos, o astro argentino estaria longe de imaginar que depois desse Mundial iria começar o ocaso da sua carreira.



32. Positivo por cocaína e aos tiros contra os jornalistas

O princípio do fim da carreira de Maradona aconteceu a 17 de março de 1991. Em partida da jornada 25 do campeonato italiano, o Nápoles venceu (1-0) o Bari e no final Maradona foi selecionado para ir ao controlo antidoping. Problema: acusou cocaína. A Federação italiana suspendeu-o por 15 meses e Maradona decidiu voltar a Buenos Aires. A 26 de abril de 1991, foi preso, após uma operação policial, por posse de drogas, que ele reclamou sendo para uso pessoal. Depois de pagar a fiança de 20 mil pesos e de ser libertado, disparou uma pistola de pressão de ar contra os jornalistas que estavam em frente a sua casa. Alvo de um processo judicial, foi condenado, pela juíza Amelia Berraz de Vidal, a fazer uma desintoxicação e reabilitação.



33. Sevilha: treinos à tarde por causa de D10S

Voltando ao futebol depois da suspensão de 15 meses, Maradona, então com 31 anos, quis sair de Itália e foi para o Sevilha (época 1992/93). E logo que chegou, a 22 de setembro de 1992 (o Nápoles não o queria libertar, mas o conflito acabou resolvido pela FIFA), garantiu que ia ser campeão, apesar de a equipa andaluza já não ficar nos quatro primeiros lugares da Liga espanhola há 20 anos. O treinador, Carlos Bilardo (o selecionador da Argentina no triunfo do Mundial 86), convenceu-o a mudar-se para lá e deu-lhe todo o protagonismo. No primeiro treino, avisou os restantes jogadores da importância de Deus (D10S, como é conhecido entre os seus fãs, que até criaram a Iglesia Maradoniana): "Tanto eu como vocês estamos na sombra. Este é o show de Maradona e vocês têm de apostar todas as fichas no génio que nos pode levar à glória". Aliás, Manolo Jimenez entregou-lhe logo a braçadeira de capitão. Bilardo mudou ainda os treinos de manhã para a tarde, para não perturbar os hábitos noturnos de Diego, que chegou a envolver-se num acidente de carro às 2h30 da manhã.



34. O reencontro com o Boca e o apogeu do fanatismo

Estreou-se pelo Sevilha a 28 de setembro de 1992, num jogo amigável contra o Bayern de Munique, que terminou com uma vitória por 3-1. Realce ainda para a onda de loucura que se apoderou dos adeptos em Istambul noutra partida amigável (com o Galatasaray) e ainda para o regresso de Maradona à Argentina e ao reencontro com o Boca Juniors noutro amigável. "Eu não sabia o que era o fanatismo até aquele momento", afirmou o companheiro de Maradona, José Miguel Prieto, numa entrevista à Sky Sports.



35. A dar toques na bola de papel de alumínio

Maradona estreou-se oficialmente pelo Sevilha a 4 de outubro, frente ao Atlético de Bilbau (vitória por 1-0, com golo de penálti do astro argentino). Mas o grande momento aconteceu numa paragem do jogo: a certa altura, quando Maradona ia marcar um canto, alguém atirou uma bola de papel de alumínio na sua direção e ele começou a dar toques com o objeto, levando ao delírio os adeptos. "Ele fazia isso a toda a hora nos treinos. Pegava num limão e ficava ali a controlá-lo com o pé largos minutos", recordou Rafa Paz.



36. Detetive a vigiar Maradona

Apesar de o Sevilha estar a fazer um bom campeonato, com hipótese de ficar nos cinco primeiros lugares e qualificar-se para uma prova europeia, as coisas acabaram por terminar da pior maneira. Porquê? Porque Maradona voltou a ser convocado para a seleção argentina, após dois anos de ausência. O jogo era amigável, frente à Dinamarca, e o Sevilha não o quis deixar ir, dando prioridade ao campeonato, mas Maradona foi à mesma, sem autorização do clube, o que abriu uma guerra. Depois disso, Maradona começou a faltar aos treinos e a ganhar peso, levando os responsáveis do Sevilha a pensar na sua saída. A imprensa da época revela que o clube contratou mesmo um detetive particular para o seguir e apanhar em falso, para que ele pudesse ser afastado sem receber qualquer indemnização. Mas Maradona acabou por ficar até ao fim da época.



37. Três infiltrações na despedida da Andaluzia

O seu último jogo pelo Sevilha aconteceu no empate (1-1) com o Burgos, em junho de 1993. Nessa época, Maradona ressentiu-se de uma antiga mazela no joelho direito, e teve de jogar infiltrado várias vezes. Frente ao Burgos, Maradona foi ter com Carlos Bilardo para que o substituísse, devido às dores, mas o treinador pediu-lhe para que continuasse. Aliás, o médico do clube chegou a aplicar-lhe três injeções de um anti-inflamatório no joelho. Depois disto, aos 53 minutos Bilardo decidiu mesmo substituí-lo, trocando-o por Pineda, o que deixou Maradona furioso, saindo a insultar o treinador. Este acabaria por ser o último jogo de Maradona no Sevilha e na Europa, tendo mais tarde processado o clube para receber o dinheiro que faltava do contrato. Já o Sevilha, apesar de ter Maradona, nem sequer conseguiu ir às competições europeias, terminando em 7º lugar, a 15 pontos do campeão Barcelona.



38. Ameaçado pelos radicais do "jogo do bicho"

O regresso de Maradona ao futebol argentino aconteceu em 1993, para o Newell’s Old Boys. Tinha tudo acordado com o seu primeiro clube, o Argentinos Juniors, mas decidiu recuar ao ser ameaçado por um grupo de radicais do "jogo do bicho", que lhe exigiram 50 mil dólares. Também esteve em negociações com o San Lorenzo de Almagro, devido à amizade que tinha com o jogador Óscar Ruggeri, mas depressa percebeu que não "ia à bola" com o presidente, Fernando Miele. No primeiro treino, a 13 de setembro de 1993, havia 40 mil pessoas no estádio, para o verem. Na estreia em jogos oficiais pelo Newell’s, como não podia deixar de ser, perdeu (3-1) contra o Independiente, a 10 de outubro de 1993. A lesão que teve em dezembro e a troca de treinadores (entrou Jorge Castelli, que não tinha feito muita força para ele ingressar no San Lorenzo) precipitaram a saída de Maradona, que apenas fez cinco jogos oficiais no Newell’s old Boys, sem marcar qualquer golo.



39. Um país inteiro a pedir o seu regresso à seleção

Desde o seu regresso ao futebol, após a suspensão por ter acusado cocaína no Nápoles, Maradona só tinha feito dois jogos (amigáveis) pela seleção argentina (Brasil e Dinamarca). O selecionador Alfio Basile não o convocara nem para a Copa América nem para as eliminatórias de apuramento para o Mundial 94. Mas a Argentina fez uma péssima qualificação, e após ser goleada (5-0) pela Colômbia, só se podia apurar para a prova num play-off frente à Austrália. A pouco mais de um mês dessa eliminatória, começou a gerar-se uma onda de apoio popular ao regresso de Maradona, e o selecionador acabou por ceder à pressão e pediu-lhe que voltasse. Maradona participou nos dois jogos (a 31 de outubro e a 17 de novembro de 1993), tendo feito a assistência para o empate (1-1) de Abel Balbo em Sidney (em Buenos Aires os argentinos ganharam com um golo de Batistuta). Maradona iria também participar nos quatro jogos de preparação realizados antes do Mundial. Estava previsto que a Argentina fizesse uma digressão pelo Japão, mas como as autoridades nipónicas se recusaram a deixá-lo entrar no país, devido aos seus antecedentes com drogas, a Federação argentina teve de mudar de planos, chegando a acordo para defrontar Equador, Croácia e Israel.



40. O último golo num Mundial e a falsa enfermeira

A estreia da Argentina no Mundial dos Estados Unidos aconteceu a 21 de junho de 1994, frente à Grécia (4-1). Maradona marcou aí aquele que seria o seu último golo num Mundial, após uma vistosa jogada coletiva da seleção albiceleste. No segundo jogo, a 25 de junho, que terminou com nova vitória (2-1) frente à Nigéria, Maradona foi sorteado para ir ao controlo antidoping e saiu de campo de mão dada com Sue Carpenter, que ia vestida de enfermeira mas, afinal, não era enfermeira. Segundo se soube depois, isso foi ideia do médico da seleção argentina, Roberto Maximino Peidró, que ao ver ali aquela jovem vestida toda de branco (numa ação de um promotor) terá dito a Sue: "Vai buscar Maradona, que amanhã sais na capa de todos os jornais". Peidró diz que na altura isso lhe pareceu algo inocente, porque todos os jogadores sorteados para ir ao controlo anti-doping eram acompanhados por uma "enfermeira". Só que não era costume acompanharem-nos desde o relvado e à vista de todos, como aconteceu com Maradona, mas à saída do balneário.



41. Novo doping e a desculpa da gripe

Maradona iria voltar a testar positivo. O resultado saiu na véspera da partida frente à Bulgária (que ganhou 2-0 aos sul-americanos). Maradona acusou efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina e metaefedrina, tudo substâncias proibidas e que servem para melhorar a performance física dos atletas. Maradona argumentou que não quis tirar qualquer vantagem com essas substâncias, que se encontravam num medicamento para a gripe que lhe tinha sido dado pelo seu médico, Daniel Cerrini. O obscuro médico iria admitir mais tarde que se enganara e que lhe tinha dado um estimulante de venda livre mas proibido. A FIFA suspendeu Maradona por 15 meses, que reagiria com uma das suas famosas frases: "Cortaram-me as pernas". E acabava assim a sua passagem pela seleção argentina, com 91 jogos e 34 golos. Curiosamente, a WADA, a agência anti-dopagem mundial, iria concluir alguns anos mais tarde que a quantidade da bebida ingerida por Maradona não era suficiente para ser considerada doping. O seu caso foi o primeiro estudado com profundidade, tendo levado a um ajustamento nos regulamentos face à quantidade autorizada de pseudoefedrina nas amostras de urina.



42. A estreia como treinador… na bancada

Afastado dos relvados até 15 de setembro de 1995, Maradona pensou, durante esses 15 meses, em iniciar uma carreira de treinador. A 3 de outubro de 1994, foi orientar o Deportivo Mandiyú, fazendo dupla na equipa técnica com Carlos Fren. Na estreia, como era já um hábito, perdeu (2-1), frente ao Rosario Central. Um jogo que Maradona teve de dirigir desde a bancada, uma vez que não tinha autorização para se sentar no banco. As guerras entre Maradona e a direção do clube foram constantes nos dois meses em que ali esteve (os maus resultados também não ajudaram), tendo saído com uma péssima performance: uma vitória, seis empates e cinco derrotas. Depois de outra experiência mal sucedida como treinador (quatro meses no Racing de Avellaneda, com um saldo de duas vitórias, seis empates e três derrotas), Maradona voltou a jogar.



43. Regresso aos relvados com cinco penáltis falhados

O ansiado (segundo) regresso de Maradona aconteceu com a camisola do Boca Juniors, a 30 de setembro de 1995, em Seul, contra a seleção da Coreia do Sul, partida que o clube argentino venceu por 2-1. Mas a participação do Boca no Torneio Apertura não foi a melhor, terminando em 4º lugar. Na época seguinte, Carlos Bilardo estava a ser negociado como treinador do Boca mas Maradona, que tinha saído furioso com ele do Sevilha, ameaçou que se ia embora do clube se ele fosse contratado. Apesar das desavenças, Bilardo foi mesmo o técnico e Maradona, num dos seus curiosos volte-faces, tornou-se o seu maior apoiante. Mas desportivamente as coisas não correram bem, com o Boca Juniors a terminar o Torneio Clausura no 5º posto, apesar de ter andado na luta pelo título (ganho pelo Vélez Sarsfield) até perto do final. Maradona também não ajudou e na última partida da época (que terminou com uma derrota frente ao Racing de Avellaneda), o astro argentino falhou o seu quinto penálti consecutivo.



44. Telefonemas a ameaçar colocar droga nas análises

Em agosto de 1996, Maradona foi internado na clínica La Prairie, na Suíça, para tratar da sua dependência da cocaína, mas desavenças com o médico precipitaram a sua saída. Em abril do ano seguinte, voltou ao Boca Juniors, tendo o seu regresso oficial acontecido a 9 de julho, numa vitória frente ao Newell’s Old Boys. A 24 de agosto, esteve na vitória (4-2) sobre o Argentinos Juniors e foi sorteado para ir ao controlo anti-doping, voltando a acusar positivo (vestígios de cocaína). Maradona, que tinha feito uma denúncia policial um mês antes, revelando que recebeu chamadas telefónicas onde ameaçavam que lhe iam colocar droga nas análises, queixou-se de irregularidades no processo e o juiz Claudio Bonadío, tendo em consideração as ameaças, decidiu pedir uma investigação ao caso, sendo que Maradona poderia continuar a jogar durante esse período.



45. O doping de Maradona "é como a lotaria"

Maradona lesionou-se na véspera de defrontar o Colo-Colo e só iria voltar aos relvados a 25 de outubro, na vitória do Boca juniors (2-1) sobre o River Plate, naquele que iria ser o seu último jogo oficial, uma vez que anunciou o fim da carreira a 30 de outubro de 1997, dia em que completou 37 anos. Alguns anos depois, um dirigente do Nápoles admitiu que Maradona só não foi apanhado nas malhas do doping mais vezes porque ele trocava as suas amostras, utilizando urina de jogadores "limpos". Sobre a questão do doping, Maradona diria, em 1997: "O doping de Maradona é igual ao Prode (lotaria): positivo, negativo, positivo, positivo. Acho que há um empate".



46. Um regresso que não aconteceu

Em março de 1998, surgiu a hipótese de Maradona voltar a jogar (apesar de ele ter anunciado o fim da carreira cinco meses antes), desta vez pelo All Boys. Mas Maradona não aceitou, até porque não tinha qualquer hipótese de jogar, pois o juiz Claudio Bonadío entretanto levantou a medida cautelar relacionada com a investigação ao seu processo por suposta falsificação das análises, o que levaria a Federação argentina a voltar a suspendê-lo.



47. Desintoxicação em Cuba e a relação com Fidel

Afastado dos relvados, Maradona tornou-se comentador e até fez anúncios. Em janeiro de 2000, quando estava de férias em Punta del Este, no Uruguai, teve de ser internado de urgência devido a uma crise de hipertensão. O seu agente veio explicar aos jornalistas que o problema que levou Maradona ao hospital não tinha nada a ver com drogas. Mas as análises ao sangue desmentiram-no, uma vez que foram encontrados vestígios de cocaína. A 18 de janeiro, Maradona deixou a clínica e mudou-se para Cuba, para aí fazer um tratamento de reabilitação. Viveu cinco anos no país, tornando-se admirador e amigo de Fidel Castro, a quem chamava "segundo pai". Maradona tem uma tatuagem com a cara de Fidel e outra de Che Guevara. Quando lhe perguntaram porque fez as tatuagens, respondeu: "Já era tempo de os dois maiores argentinos de sempre estarem no mesmo corpo"



48. O divórcio com Claudia e a ameaça aos "genros"

Em 2003, divorciou-se de Claudia Villafañe, com quem estava casado desde 7 de novembro de 1989. A mulher tinha entrado com um processo de divórcio a 7 de março de 1998, tendo saído de casa. O casal teve duas filhas, Dalma e Giannina, que Maradona sempre tratou como duas princesas, sendo muito protetor. Aliás, em 1998, numa entrevista, avisou: "Se as minhas filhas chorarem duas ou três vezes por causa dos seus namorados, eles vão sofrer um acidente". Um dos genros foi Kun Aguero, que Maradona treinou na seleção argentina. O avançado, atualmente no Manchester City, esteve com Giannina entre 2007 e 2012, tendo um filho. Benjamin, hoje com 11 anos, foi o primeiro neto de Maradona, que em 2018 foi novamente avô (o neto mais novo chama-se Diego), agora do filho Diego Maradona Junior, que ele só reconheceria em 2007, já com 20 anos.



49. Os filhos "do erro ou do dinheiro"

Em 1999, Maradona tinha dito: "As minhas filhas legítimas são Dalma e Giannina. Os outros são filhos do erro ou do dinheiro". Além das filhas que teve com a mulher, Claudia, Maradona tem mais três filhos: Jana, Diego Junior e Diego Fernando, embora ele tenha negado diversas vezes que fossem mesmo seus filhos, tendo os casos acabado na justiça, que o obrigou a assumir a paternidade. Diego Junior, por exemplo, nasceu a 20 de setembro de 1986, de uma relação fugaz com a italiana Claudia Sinagra, mas só foi reconhecido como seu filho em 2007. Já Jana, fruto de um relacionamento extraconjugal, em 1995, com Valeria Sabalain, só iria estar com o pai cara a cara a cara quando fez 18 anos. "Eu perdoei-lhe e não lhe guardo nenhum rancor. Agora não há hipótese de perder mais o contacto com ele", admitiu a filha, num programa de televisão. Quanto a Diego Fernando, de 7 anos, nasceu aquando do seu relacionamento com Verónica Ojeda. Já em março de 2019, Matías Morla, advogado de Maradona, revelou que o antigo craque tinha mais três filhos, em Cuba, onde viveu entre 2000 e 2005. "Até agora não foram assumidos, mas Diego vai assumir o que tiver de assumir", disse Morla. Quando soube disto, a sua filha Giannina, cuja relação com o pai nunca mais foi a mesma após o litigioso divórcio com a mãe, ironizou no Instagram: "Faltam três para formar uma equipa de futebol. Vamos, você consegue".



50. Risco de vida e fãs a dormir em frente ao hospital

Em julho de 2004, Maradona foi internado em estado grave devido a uma grave crise de hipertensão e a complicações respiratórias causadas pelo uso de drogas e esteve em risco de vida. Centenas de fãs fizeram autênticas romarias até à porta da Clínica Suizo-Argentina de Buenos Aires, promovendo vigílias e rezando pela sua recuperação – alguns até dormiram em frente ao hospital –, e empunhando cartazes com frases como "Força, Deus!" ou "Deus Maradona, estamos contigo!". Maradona ficou depois três meses em recuperação na clínica neuropsiquiátrica Del Parque, fazendo mais um tratamento de desintoxicação, sendo proibido de abandonar a clínica sem autorização da família, que ficou com a sua custódia devido a uma autorização judicial – Maradona, devido à sua grande dependência das drogas, foi considerado incapaz de se proteger dos seus próprios atos.



51. Obesidade leva a redução do estômago

Em março de 2005, com 120 quilos e tensão alta devido à obesidade, fez uma operação de redução do estômago, o que o levou a perder quase 50 quilos em poucos meses. Dois anos depois, em 2007, foi internado decido a uma crise hepática explicada pelo abuso do álcool. Esteve 13 dias no hospital.



52. A entrevista a Pelé (e as críticas)

Ainda em 2005, no dia 15 de agosto, Maradona estreou o seu programa televisivo, La Noche del 10. Como primeiro entrevistado, Pelé, com quem Maradona mantinha uma relação tensa devido à rivalidade sobre quem teria sido o melhor futebolista de sempre. Se a entrevista correu de forma pacífica, a animosidade entre D10S e o Rei nunca acabou. "Pelé é um escravo. Vendeu o seu coração à FIFA. E depois, quando a FIFA o despacha, ele quer ser amigo dos jogadores", tinha dito Maradona em 1997, que em 2010 voltou a atacar o craque brasileiro. "O Pelé tem que voltar para o museu. E sobre o Platini, como todos os franceses, ele acha-se melhor que toda a gente. Nunca me importei com ele e não me vou importar agora". Realce ainda para a entrevista que Maradona fez a Fidel Castro. O programa durou até 7 de novembro, tendo na despedida como convidado o pugilista Mike Tyson. La Noche del 10 ganhou vários prémios (como Melhor Programa de Entretenimento) e Maradona foi eleito Figura do Ano.



53. "Bush é um assassino"

Também em novembro de 2005, Maradona esteve em evidência ao participar na "Cimeira dos Povos", que surgiu como oposição à Cimeira das Américas e que contou com figuras como Evo Morales (então candidato à presidência da Bolívia), Hugo Chávez (presidente da Venezuela), Adolfo Pérez Esquivel (ativista dos direitos humanos e Prémio Nobel da Paz em 1980) e as Mães da Praça de Maio (associação argentina de mães que tiveram os seus filhos assassinados ou desaparecidos durante a ditadura militar de 1976 a 1983). A sua participação foi muito criticada, mas Maradona não perdeu a oportunidade para se colocar do lado dos que enfrentam o imperialismo americano, atacando o Presidente George W. Bush. Em 2003, Maradona já tinha dito: "Bush é um assassino. Prefiro ser amigo de Fidel Castro".



54. A seleção e a polémica do "continuem a chupar"

Um dos sonhos de Maradona era treinar a seleção argentina. Em outubro de 2008, esse desejo concretizou-se. Foi apresentado como novo técnico após a saída de Alfio Basile. A sua estreia à frente da albiceleste aconteceu num particular frente à Escócia, a mesma seleção pela qual se tinha estreado a marcar e, desta vez, ganhou na estreia (vitória por 1-0, com golo de Maximiliano Rodríguez). Se o arranque também foi positivo em jogos oficiais (4-0 à Venezuela no apuramento para o Mundial 2010), ao segundo jogo de Maradona como selecionador a Argentina saiu goleada (6-1) da Bolívia, naquela que foi uma das mais pesadas derrotas de sempre. As coisas continuaram a não correr bem, com mais dois desaires (em casa com o Brasil e no Paraguai). Apesar das críticas e pressões, Maradona afirmou que não se demitia. A Argentina apurou-se no último jogo, ao vencer o Uruguai e alcançando o 4º posto do grupo. No fim, Maradona insultou todos os que o criticaram: "Que me perdoem as senhoras, mas chupem-na. E que a continuem a chupar. Eu sou branco ou preto, cinzento nunca vou ser na minha vida. Vocês trataram-me como me estão a tratar. Continuem a mamar". Estas declarações levaram a FIFA a suspendê-lo dois meses e a multá-lo em 25 mil francos suíços.



55. Ensinar Messi a marcar penáltis

No Mundial da África do Sul, após três vitórias na fase de grupos e o triunfo por 3-1 sobre o México nos oitavos, a Argentina acabou goleada (e eliminada) pela Alemanha, por 4-0, nos quartos. As críticas não se fizeram esperar, apontando-se Maradona como um excelente motivador, mas muito fraco treinador do ponto de vista tático. Com efeito, Maradona tinha uma relação excelente com os jogadores. A seleção argentina foi a única a permitir sem grandes restrições a presença das mulheres e namoradas dos jogadores na África do Sul (até por questões de segurança, as outras seleções desincentivaram essa medida), sendo que os jogadores podiam estar com elas no dia de folga a seguir a um jogo, sendo também habitual fazerem churrascos. Outro episódio curioso: Num treino, depois de Messi, Tévez e Aguero falharem sucessivas marcações de livres, Maradona irritou-se, pediu a bola e mostrou como se fazia. Com quase 50 anos, em cinco livres fez a bola sobrevoar a barreira e pô-la no ângulo da baliza por quatro vezes. Na quinta ocasião, acertou na trave.



56. Contrato das Arábias vale 50 milhões

Apesar do fiasco na Argentina, Maradona foi acumulando convites para variadas funções no mundo do futebol, como treinador do Aston Villa ou da seleção ucraniana. Em 2011, voltou ao ativo, sendo treinador do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, num contrato milionário que lhe terá valido 50 milhões de dólares em dois anos. Apesar de ter triunfado na estreia, a 28 de agosto, num jogo particular (3-1 frente ao Kalba), o arranque oficial, como é costume, correu mal, com uma derrota por 4-3 frente ao Al Jazira. Maradona chegou a ser apontado como diretor técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos e também surgiu a hipótese de renovar com o Al Wasl, numa fórmula de manager à inglesa, com plenos poderes. Mas nada disso aconteceu e Maradona saiu em junho de 2012, devido aos maus resultados. Nos Emirados também colecionou mais uma polémica: foi suspenso três jogos e multado em 2 mil euros após ter insultado o treinador do Al Ain, o romeno Cosmin Olaroiu.



57. Uma aventura na Bielorrússia

Os insucessos como treinador foram-se repetindo, como aconteceu em 2017, quando esteve no Al Fujairah, da II Liga dos Emirados Árabes Unidos, de onde saiu no final da época, ao não conseguiu promover o clube à principal liga. Curiosamente, o Al Fujairah iria mesmo subir de divisão, ao vencer num play-off, mas já sem Maradona. Em maio de 2018, Maradona foi apresentado como presidente do Dínamo de Brest, na Bielorrússia, revelando que tinha plenos poderes para mudar o futebol da equipa. Mas a aventura apenas durou três meses. Maradona, que foi recebido como um Deus, numa entrada triunfal num jipe descapotável, nunca esteve em permanência na antiga república soviética, e decidiu aceitar a oferta do Dorados de Sinaloa para continuar a carreira de treinador. Quanto ao Dínamo de Brest, a 24 de novembro de 2019 iria sagrar-se campeão, pondo fim à hegemonia do Bate Borisov, que levava 13 títulos consecutivos.



58. Um treinador do quase

Na época seguinte, esteve muito perto de conseguir o seu primeiro sucesso como treinador no Dorados de Sinaloa, na II Liga do México. Fez uma boa campanha, com 18 vitórias, 10 empates e sete derrotas, e levou o clube à final do Torneio de Subida. Mas nos jogos decisivos não conseguiu superar o Atlético San Luis, voltando a ser apelidado de treinador do quase. E a 13 de junho de 2019 comunicou a sua saída, revelando que ia concentrar-se em resolver os seus problemas de saúde, nomeadamente nos joelhos, uma vez que sofria de uma grave artrose que quase o impedia de caminhar.



59. A Covid-19 e "o milagre de Maradona"

Apesar disso, os convites para ser treinador sucediam-se por vários clubes argentinos (Defensa e Justicia, Gimnasia La Plata, Belgrano de Córdoba ou Nueva Chicago), e Maradona não resistiu, pelo que a 5 de setembro de 2019 chegou a acordo com o Gimnasia La Plata, que estava em último lugar no campeonato argentino, sendo o compromisso evitar a descida. "Vou dar a minha vida aqui. Temos que aproveitar e acelerar a fundo. É preciso ganhar, ganhar e ganhar", afirmou. O entusiasmo foi tão grande que entre o dia em que Maradona foi apresentado (quinta-feira) e a estreia (domingo, frente ao Racing Avellaneda, o campeão), o clube somou três mil novos sócios. Maradona tinha 20 jogos pelo Gimnasia, com sete vitórias, cinco empates e oito derrotas, quando o Covid-19 parou as competições, em abril de 2020, numa altura em que o clube estava na 19ª posição (entre 24 equipas), um ponto acima da linha dos lugares de descida. A Associação de Futebol da Argentina decidiu que não ia haver descidas em 2020 e 2021, o que, segundo o jornal Olé, salvou o treinador. O diário escreveu mesmo na capa "O milagre de Maradona", dando a entender que, devido ao difícil calendário, nos últimos 10 jogos, o Gimnasia dificilmente se salvaria.



60. As frases polémicas e o presente de sonho

Maradona sempre se caracterizou por nunca ter tento na língua, pouco se preocupando com o politicamente correto. Aqui ficam algumas frases históricas: "Não sou contra os homossexuais. É bom que eles existam, porque desta maneira deixam mais mulheres livres para os machos de verdade" (1987). "O futebol deveria ser comandado pelos jogadores. Os dirigentes só querem roubar o dinheiro dos clubes e aparecer na imprensa" (1995). "Não quero que Havelange diga que gosta de mim como um pai. Não sou filho da puta" (em 1998, ao referir-se ao ex-presidente da FIFA, que morreria em 2016, com 100 anos). "Chegar à área e não chutar à baliza é como dançar com a irmã" (2001). "É inútil querer tornar líder um homem [Messi] que vai 20 vezes à casa de banho antes de um jogo" (2018). Já na véspera de completar 60 anos, a 30 de outubro, numa entrevista à revista France Football, quando lhe perguntaram qual seria o seu presente de sonho no aniversário, respondeu assim: "Tenho o sonho de poder marcar mais um golo aos ingleses, desta vez com a mão direita".