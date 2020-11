Portugal continua a fugir à Rússia no sexto lugar do ranking da UEFA

Portugal voltou a fugir à Rússia e a reforçar o sexto lugar do 'ranking' da UEFA, após somar uma vitória e dois empates na quarta jornada da fase de grupos das competições europeias de futebol.

Após o 2-0 do FC Porto em Marselha, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, o Benfica (2-2 na casa do Rangers) e o Sporting de Braga (3-3 na receção ao Leicester) adicionaram hoje duas igualdades, na Liga Europa.

No total, as formações lusas somam sete vitórias, três empates e duas derrotas na fase de grupos, um registo muito superior ao dos russos, que, após quatro jornadas, ainda não conseguiram uma mísera vitória -- oito derrotas e oito empates.

Para não variar, a quarta ronda foi negativa para os russos, com o Lokomotiv Moscovo (0-0 no reduto do Atlético Madrid) a somar o único ponto na 'Champions', já que Krasnodar (1-2 na receção ao Sevilha) e Zenit (1-3 na casa da Lazio) perderam.

Hoje, ao 16.º jogo na fase de grupos, o CSKA Moscovo jogou quase toda a segunda parte em superioridade numérica, mas não conseguiu melhor do que um 'nulo' na receção ao Feyenoord.

Com duas rondas por disputar na fase de grupos, o FC Porto está a um ponto dos 'oitavos' da 'Champions' e o Benfica e o Sporting de Braga a um triunfo dos 16 avos de final da Liga Europa, sendo que até perdendo todos os jogos devem seguir em frente.

O cenário dos russos é bem diferente, com Krasnodar e Zenit já 'fora dos 'oitavos' e o Lokomotiv quase a seguir o mesmo caminho, com todos ainda na corrida à 'descida' à Liga Europa, prova da qual deve ser afastado o CSKA.

Em termos práticos, Portugal somou mais 0,8 pontos na ronda 4, passando de 43,549 para 44,349, enquanto os russos só acrescentaram 0,333, para um total de 37,882, começando a ficar com o sétimo posto em risco, já que a Holanda totaliza 35,800.

Os pontos que as equipas lusas somam (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).

Em 2021/22, Portugal já sabe que terá duas entradas diretas na 'Champions', mais uma na terceira pré-eliminatória, uma na Liga Europa e duas nas pré-eliminatórias da nova competição, a Liga Conferência Europa.

O campeão e o 'vice' da I Liga 2020/21 seguem para a fase de grupos da 'Champions' e o terceiro para a terceira pré-eliminatória, o vencedor da Taça de Portugal ruma à Liga Europa e o quarto e o quinto vão para a nova prova, entrando na terceira e segunda pré-eliminatórias, respetivamente.

Mantendo o sexto lugar no final da presente temporada, Portugal garante que este cenário se repetirá em 2022/23.