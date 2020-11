Naquele tempo em que passava as férias de verão em casa dos Giugliano, Nápoles era a representação da própria vida. Não apenas uma experiência algo radical, mas um corpo vivo, doce e temperamental, tumultoso e contraditório. Para lá do golfo mais belo do mundo, do Vesúvio, da música e da pasta, havia Diego Armando Maradona. Aí por 1985/86, quando comecei a percorrer a Via Aurélia a caminho de Roma e depois a Via Strada Regionale 148 em direcção a San Felice Circeo, onde ficava sempre uma tarde a banhos antes de me abeirar do tumulto napolitano, Maradona incendiava já a cidade.



Todos os pecados de Maradona que começavam a ser sussurrados pelo mundo, plenamente conhecidos em Nápoles, das suas ligações com a família camorrista de Carmine Giugliano (nada a ver com os meus amigos Giugliano, obviamente), lhe eram perdoados. Para o povo que o adulava em cada domingo no Estádio San Paolo essas amizades nada recomendáveis eram um elemento de prestígio social. Para as classes mais instruídas representavam apenas um fait-divers que alimentava as conversas de café. Na verdade, tudo isso foi muito antes do escocês Anthony Bale criar a Igreja Maradoniana, em 1998, que reúne fanáticos do Rei por todo o mundo, e perguntar: "Que fez Jesus que Maradona não tenha feito? Os dois fizeram milagres, mas os de Maradona estão homologados". Pois essa era já a herança que Diego deixava em Nápoles. Os milagres homologados por multidões impressionantes nos jogos do Nápoles, que viam em Diego a alegria do triunfo social através da arte da bola.





Mesmo para o meu amigo Francesco Giugliano, Franco para todos nós, amigos dele, que era um actor, encenador, poeta, um verdadeiro intelectual desses velhos anos das grandes ideologias, Diego Armando Maradona era a prova de que Deus existia. As nossas férias passavam-se com Maradona no meio de nós. Franco adorava a linguagem corporal e cénica de Maradona com a bola e no espaço daquele imenso palco que é um campo de futebol e um estádio. Olhava para o Rei como um adepto, como artista, mas também com a racionalidade de um intelectual que via ali uma espécie de metáfora social que nos leva pelos caminhos de compreensão da condição humana, da sua luta contra um destino miserável, das lutas individuais e colectivas, sindicais ou nacionais. Lutas como a que fulgurantemente se afirmou numa tarde de sol com a histórica ‘Mão de Deus’, essa vingança argentina por vias pacíficas que resgatou a Argentina da humilhação histórica da guerra das Malvinas, contra os ingleses. De outro modo, Maradona devolvia orgulho e dignidade ao sul de Itália, a uma Campania pobre e esmagada pelo poderio do Norte e de Roma. Uma fratura social, económica e social que os napolitanos parodiavam através de uma das canções de Lucio Dalla – Milano Vicino l’Europa -, letra irónica sobre a cidade milanesa mas cujo título, na literalidade, exprimia a ideia de que o Norte de Itália estava na Europa e o sul caminhava para o Terceiro Mundo. Maradona mudou isso tudo nos anos em que rivalizou com S.Gennaro na idolatria napolitana.

De férias em casa dos Giugliano, nesses verões longínquos da década de 80, a vida corria assim, entre a ilusão maradoniana dos napolitanos, banhada na felicidade de uma juventude que parecia eterna, e passeios al mare pelas velhas estradas de Sorrento e de Amalfi a ouvir Mina, Edoardo Bennato ou Vasco Rossi. Mas, também, percebendo como era velha de quase um século, e profundamente decadente, a ideia do paraíso napolitano que todos os lugares-comuns turísticos, mesmo os mais sofisticados, foram beber às experiências de ilustres viajantes, como Goethe ou Josep Pla.





Depressa conclui que o paraíso estava na hospitalidade napolitana dos Giugliano, nas pessoas que conheci, na música de Sabino e companheiros da guitarra napolitana, na experiência humana que nos era mostrada por um quotidiano de gente que não desistia de viver à superfície da cidade e da decência. A cidade, ela própria, afundava-se em tudo aquilo que, anos mais tarde, os livros de Roberto Saviano, os filmes de Paolo Sorrentino, Mateo Garrone e muitos outros universalizaram. Nápoles afundava-se na miséria e no crime, no desemprego e na crise social, expulsava qualquer ideia de soberania nacional ou de Estado, entregava-se à Camorra e a outras mafias. Os cidadãos, todos eles, precisavam de ídolos narcotizantes como Maradona, ou de outros caminhos de evasão.

A organização política, social e económica, a paisagem urbana eram manchadas por uma ideia de guerra civil que corria pelo sangue da imperial e evidente economia paralela, pelos territórios de antigos e modernos tráficos, do tabaco à heroína, pela sombra da extorsão do chamado ‘imposto de protecção’, pela violência que espreitava em cada rua, onde já rareavam os bancos e os poucos que havia tinham pelo menos dois controlos de metais à entrada.

Nápoles dos anos 80 e 90 acompanhava em dobro o pesadelo que se abatia por toda a Itália. Os anos de chumbo tinham trazido o terrorismo, a proliferação do crime organizado por todo o território, o pântano político do pentapartido, o assassinato de Aldo Moro, os atentados dos serviços secretos que criaram a estratégia da tensão contra o crescimento do poderoso partido comunista de Enrico Berlinguer, a corrupção generalizada e as sombras golpistas da extrema-direita, um Vaticano corrompido pelo dinheiro e pelas ligações à Mafia siciliana, através da lavagem do dinheiro desta nas suas instituições financeiras. Para quem queria uma vida simples, previsível, de emprego seguro, a Itália era o último destino. Nápoles era um dos seus piores portos de arribação. Toda uma economia assente em indústrias pesadas de construção naval, automóvel e metalomecânica afundava-se na crise gerada pelo choque petrolífero de 1973, provocado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em protesto contra o apoio americano a Israel na guerra do Yon Kippur, mas também pela explosiva situação social e criminal nos mais de 100 quilómetros que fazem a chamada ‘Grande Nápoles’ e que integram o território urbanizado entre Avellino, Caserta e Salerno.





Esse foi um momento que a Camorra aproveitou para crescer até dimensões nunca antes atingidas. O desemprego atingia quase 1 milhão de pessoas numa população de 4 milhões. O número de empregos criados pela economia paralela era estimado, em 1986, na ordem do milhão e meio. Não se conseguia comprar cigarros em lojas mas comprava-se em qualquer ponto da rua, incluindo nas portagens à saída das auto-estradas. Tudo aparecia na rua: bebidas alcoólicas, medicamentos, baterias, volantes, óculos, roupa. Os comerciantes de loja aberta eram duplamente penalizados: tinham de pagar o pizzo (imposto de protecção) e de enfrentar a concorrência gerada pelos seus ‘protectores’.

Maradona ligou essas vidas, como se fossem todas um navio fellinano que ameaçava vogar erraticamente no Mediterrâneo, sem porto seguro ou destino de proximidade. O seu temperamento rebelde, indomável, explosivo transformou-se de imediato num filho dilecto de Nápoles. Foi uma droga suave e um coração generoso. Que hoje deixou de pulsar mas não morreu nos corações dos napolitanos mas também no de milhões de admiradores pelo mundo. A mim, alegrou-me ainda mais, para a vida, as férias inesquecíveis em casa dos Giugliano. Obrigado Diego Armando Maradona, foste muito mais do que um jogador de futebol. Mas se tivesses sido só isso já serias imortal.