Pedro Mendonça Pinto garante que as negociações com a Altice Portugal, NOS e Vodafone "continuam".

A Eleven Sports está "surpreendida e desiludida" com o facto de a plataforma de transmissões desportivas ainda não estar disponível em todas as operadoras, além da Nowo. As negociações com a Altice Portugal, NOS e Vodafone "continuam", mas a empresa assume que esperava que tudo estivesse resolvido com o início da Liga dos Campeões.

"As conversas continuam, mas estamos surpreendidos e desiludidos, relativamente ao facto de ainda não haver acordos", explicou o director não-executivo da Eleven Sports ao Jornal Económico, confessando: "Para nós era inimaginável a Champions começar sem estar disponível em todas as plataformas, pela nossa experiência nos outros mercados. Continua a ser difícil de compreender o facto de não haver ainda acordo. Acho que aqui perdemos todos e podíamos ganhar todos, porque nós [Eleven Sports] queremos trabalhar com a Vodafone, MEO [ndr: Altice Portugal] e NOS."

"Queremos ter estes parceiros que são importantes no mercado português e lançamos o apelo para a prioridade serem os clientes e o conteúdo", acrescentou o responsável, acrescentando que a plataforma recebe "centenas de mensagens nas redes sociais" que, além de elogios, revelam "uma grande frustração relativamente ao facto de não poderem aceder a esses conteúdos nos operadores que têm em casa".

Garantindo que os valores que estão a ser negociados "são justos e razoáveis", Pedro Mendonça Pinto diz que não entender porque ainda não foi possível selar um acordo. "Nos outros mercados sentimos sempre um ambiente aberto e construtivo de operadores que estavam no mercado, mesmo quando não estavam habituados a ter concorrência queriam fechar o mais depressa possível com a Eleven Sports, porque tinham conteúdo que os clientes queriam", reforçou.

Ao Jornal Económico, as três operadoras confirmaram – através de fontes oficiais - que as negociações estão a decorrer, mas não quiseram avançar com detalhes.

No final do mês de Setembro, o presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, acusou a Nowo de "grave falta de ética" na negociação sobre os conteúdos desportivos da Eleven Sports, tendo em conta que esta "tem acesso em condições benéficas" aos conteúdos da operadora.

Miguel Almeida, que disse na altura nunca ter falado com qualquer responsável da Eleven Sports, assegurou que a operadora de telecomunicações já apresentou "várias propostas comerciais", mas que foram "rejeitadas sem contraproposta". "Não vamos desistir, vamos tentar chegar a acordo comercial. Se não for possível, vamos actuar numa lógica física de acção/reacção", concluiu.