A paixão pelo Sporting começou na Beira, em Moçambique, onde nasceu a 10 de Agosto de 1952. Mais tarde, liderou a construção do novo estádio de Alvalade e da Academia de Alcochete (1999-2003) e foi presidente do clube (2011 a 2013).





Godinho Lopes diz que lhe faltou "paz e unidade": "Bruno de Carvalho atacou-me 59 vezes na imprensa, como ele próprio admitiu"

No livro Olhos nos Olhos, publicado a 9 de Outubro, da autoria do antigo jornalista António de Sousa Duarte, Godinho Lopes conta as suas aventuras no reino do leão e a sua história de vida. À, fala desse percurso, numa longa entrevista de 1h40, que decorreu junto à piscina do Hotel Intercontinental do Estoril, um dos vários que construiu.Decidimos dividir a conversa em três partes. A primeira, sobre a sua passagem pelo Sporting, é publicada hoje. As outras duas são publicadas nos dias seguintes e abordam a sua infância em Moçambique, as dificuldades financeiras que enfrentou para fazer o curso de Engenharia Civil, os três casamentos, as importantes obras de construção que fez (do Metro de Lisboa à Autoeuropa), ou os seus investimentos na área do turismo. "Com 66 anos, não vou deixar de trabalhar. Mas agora tenho mais tempo para a família".A questão não é essa. Fiquei triste com a gestão de Bruno de Carvalho, porque ele tinha condições para fazer um bom trabalho. Todos sabemos que o sucesso num clube como o Sporting vem através do futebol, e ele, ao escolher três bons treinadores (Marco Silva, Leonardo Jardim e Jorge Jesus), se tivesse tido equilíbrio, bom senso e capacidade integradora, e não de divisão, obviamente que teria tido sucesso. Fiquei triste por isso e pelo facto das pessoas terem acreditado numa pessoa incapaz para gerir o Sporting. As pessoas não quiseram ver, porque alguém que até aos 41 anos nunca tinha sido nada, que faliu empresas, que tinha dívidas à Segurança Social e à banca, sem empregados, como é que chegava ao Sporting e tinha sucesso? Só com milagres, mas os milagres acontecem muito pouco.Eu ganhei as eleições em 2011 e só sete anos depois, no passado dia 3 de Junho, é que o Rui Morgado e o João Sampaio, que faziam parte da lista de Bruno de Carvalho em 2011, tiveram a coragem de dizer na assembleia geral que as minhas eleições tinham sido legais e que eu tinha ganho bem. Bruno de Carvalho esteve dois anos seguidos, durante o meu mandato (2011 a 2013), a atacar-me. Atacou-me 59 vezes na imprensa, segundo ele próprio me disse, no dia em que tomou posse e que eu o convidei para ir ao meu gabinete ainda como presidente. Ele disse: ‘Então está a preparar aí os documentos para a transição quando eu falei contra si 59 vezes?’.Eu disse-lhe: ‘Olhe, para mim o passado morreu. Você hoje é presidente do Sporting, estamos a falar de um clube, não de uma empresa, e se os sócios o elegeram como presidnete, fico feliz. Eu tenho para onde ir, vou voltar para o meu trabalho, não estava à espera do Sporting para viver ou para ser rico, nem para conseguir mudar a minha vida. Se os sócios acharam que era a pessoa indicada para ser presidente, só tenho de lhe passar a pasta. Desde a primeira hora que lhe disse que tinha esquecido os dois anos de ataques sucessivos e estava à espera que nos anos seguintes ele fosse capaz de ser integrador, fosse capaz de unir e de ser digno de ser presidente do Sporting.

Houve coisas positivas na presidência de Bruno de Carvalho?

Já lhe falei dos três bons treinadores…

Também ganhou títulos importantes nas modalidades…

Nas modalidades, também eu ganhei. Aliás, o meu mandato foi aquele em que houve mais títulos. Em dois anos, ganhei 630 títulos nas modalidades. Aquilo que me diferenciou dele foi relativamente aos treinadores, ele escolheu três bons treinadores e teve sucesso nisso. De resto, ele acabou a reestruturação financeira começada por mim, é normal, não fez mais do que a sua obrigação. Construiu o pavilhão João Rocha, uma obra que já vinha de trás, com José Eduardo Bettencourt. Aliás, dois meses após eu sair, foram aprovadas na Câmara de Lisboa as posses dos terrenos e as condições para poder fazer o pavilhão.



Também tem obra para apresentar…

Eu criei a Taça 5 Violinos, a Marcha Sporting, a equipa B. E é preciso ter em conta o seguinte: eu deixei o Sporting, apesar dos maus resultados, no 23º lugar no ranking europeu. E quando Bruno de Carvalho saiu estava em 37º. E só porque no último ano foi aos oitavos de final da Liga Europa. Comigo tinha ido às meias-finais da Liga Europa. E também fui à final da Taça de Portugal, que perdi, como ele perdeu uma e ganhou outra. De resto, fiz milhares de coisas muito mais bem feitas em dois anos, sem comparação.



A celebrar a conquista da Taça de Portugal no hóquei em patins. "Em dois anos ganhei 630 títulos nas modalidades"

Foi expulso de sócio do Sporting em 2015, por iniciativa de Bruno de Carvalho, num processo em que apontaram desvios na construção do estádio de Alvalade e na Academia de Alcochete. Acha que vai conseguir ultrapassar essa questão com a nova direcção de Frederico Varandas?

Desde o primeiro dia que fui para o Sporting, em 1999, como vice-presidente para o imobiliário, que tinha a ideia clara que só estava no clube enquanto os sócios assim o quisessem. Não ia discutir o lugar numa empresa, nem admitir ou despedir pessoas pelo facto de ter determinada posição numa empresa. Quem decidiu se eu ficava ou saía foram os sócios do Sporting. Se eles entenderem que eu devo voltar, que me convidem. Se entenderem que que o Conselho Fiscal e Disciplinar me demitiu de forma incorrecta, que me readmitam. Agora, não posso estar, ou querer voltar, a um clube onde não querem que eu esteja.



A iniciativa tem de partir do clube?

Eu fui expulso. Dei seis anos da minha vida ao Sporting, quatro a construir o estádio e a Academia de Alcochete e a reestruturar toda a área do imobiliário, e dois anos como presidente. Vi o resultado da auditoria imobiliária e em nenhum momento tenho o mais leve ataque relativamente à minha gestão. Além de o dr. José Roquete e o dr. Dias da Cunha, os meus presidentes na altura, terem ficado satisfeitos com o meu trabalho. E já lhe dei alguns exemplos do que fiz, mesmo em termos de futebol. Fiz a equipa B e preparei a equipa para ter jogadores da formação. Fiz uma compra intermédia de jogadores que deveriam ter sido vendidos a seguir, era um investimento para que se pudesse integrar os jogadores da formação. Com a entrada de Jesualdo Ferreira pusemos parte dos jogadores da formação a jogar. Todos aqueles que têm sido vendidos, e foram feitos 200 milhões de euros com Bruno de Carvalho, a maioria eram jogadores que eu lá deixei da formação. Esse conjunto de coisas deixa-me tranquilo em termos de gestão, ando á vontade e sem qualquer problema relativamente a isso. Mas custa-me as mentiras que são ditas relativamente ao meu mandato e à minha gestão. Portanto, a relação que os adeptos têm comigo é fruto das mentiras que ouviram durante anos. Mas é óbvio fiquei triste pela infelicidade do mandato de Bruno de Carvalho, pela incompetência que demonstrou durantes estes anos, pelo grande prejuízo que provocou ao Sporting. Mas foram os sportinguistas que o colocaram lá e foram eles que acabaram por o tirar de lá. Se me pergunta quando é que vi isso? Vi em 2011, vi em 2013, e fui vendo ao longo dos anos, razão pela qual coloquei acções em tribunal contra ele e contra outras pessoas, pelo facto de ter percebido que estava a ser prejudicado em termos de imagem pelo antigo presidente.



Nunca mais foi ver jogos ao estádio de Alvalade?

Não. Não posso ir a um sítio onde não me sinto bem, tenho de me sentir bem nos locais onde vou. Fui ver o Sporting a Madrid, com o Real, para a Liga dos Campeões, e conto ir ao Arsenal agora, mas só vou ver o Sporting a locais onde me sinta bem a apoiar a equipa. E vejo sempre os jogos na televisão.



Godinho Lopes não voltou ao estádio de Alvalade desde a sua expulsão de sócio, em 2015: "Não posso ir a um sítio onde não me sinto bem"

Espera voltar ao Sporting?

O clube tem sócios, e devo respeitar as suas decisões. Quer para a entrada, quer para a saída. Ganhei as eleições, fui eleito, entrei. Os sócios entenderam que eu devia sair, saí. Agora, se entenderem que devo voltar, a decisão tem de ser deles. Isto tem de ficar claro. Mas estou satisfeitíssimo com a minha participação no clube, quer nos primeiros quatro anos, quer nos dois anos a seguir. No primeiro mandato festejei dois campeonatos, era vice-presidente para a área do imobiliário, e esses foram os dois últimos campeonatos ganhos pelo Sporting, em 1999/2000 e 2001/02. Eu estava lá, eu é que guiei o carro de José Roquette quando ganhamos o campeonato no Salgueiros e no regresso a Lisboa fomos a Coimbra beber o café que não aumentava há 18 anos. Fiz a Academia de Alcochete e fico feliz que passados estes anos todos continue a ser uma referência. O mesmo se passa em relação ao estádio, uns podem gostar dos azulejos, outros podem gostar só das cores das cadeiras, mas a verdade é que está ali preparado um equipamento para os próximos anos. Foram feitas muitas coisas durante os meus seis anos, só posso ficar feliz com o que se passou.



Mas nem tudo correu bem. O que é que falhou?

O que é que me correu mal? Na minha perspectiva, tive umas eleições conturbadas em 2011, com uma divisão clara entre os sportinguistas e os ataques sistemáticos do Bruno de Carvalho. Eduardo Barroso e Daniel Sampaio foram eleitos pela equipa do Bruno de Carvalho e e eu abri-lhes as portas. A nossa relação não foi perfeita, é verdade, e no que se refere à contratação de um dos treinadores, o Franck Vercauteren, não fui feliz, mas os os outros três (Domingos, Sá Pinto e Jesualdo Ferreira) não foram más contratações. Mas com o treinador belga correu mal, foi um período relativamente curto e foi uma experiência que não se devia ter tido a meio da época. Foi um erro ter contratado um treinador estrangeiro, sem conhecer o campeonato português (embora tenha sido campeão dois anos na Bélgica). A meio da época devia ter contratado um treinador português, que conhece o campeonato nacional e integra mais rapidamente o sucesso, razão pela qual gostei do Sá Pinto, que entrou a meio da época após a saída do Domingos e levou a equipa à meia-final da Liga Europa, depois de eliminar o Manchester City, e à final da Taça de Portugal.



Godinho Lopes com José Roquette, em 1999, junto das maquetas do novo estádio: "Uns podem gostar dos azulejos, outros só das cadeiras, mas está ali um equipamento para os próximos anos"

Ter ganho as eleições de 2011 por uma margem mínima, com Bruno de Carvalho a somar mais votos em absoluto, mas a perder nos sócios mais velhos, isso contribuiu para que fosse vítima de uma campanha de ataques constantes? Isto é, se tivesse tido uma vitória folgada isso não aconteceria?

Tenho de destacar um exemplo que se passou nestas eleições, em que o Frederico Varandas não ganhou com margem folgada ao João Benedito, mas é de realçar a atitude de João Benedito, que imediatamente a seguir às eleições disse que os seus votos iam contar para a estabilização do Sporting. E a seguir esteve no camarote presidencial a convite de Frederico Varandas, a demonstrar a unidade do Sporting. Estavam ali mais de 80% dos votos. Se o Bruno de Carvalho tem assumido a derrota e se tem juntado a mim na altura, tínhamos 70% dos votos. Se ele me tem apoiado, como o Benedito apoiou o Frederico Varandas, essas questões seriam ultrapassadas, porque o que estava em causa era o clube. Hoje não percebo quando as pessoas vêm dizer que Bruno de Carvalho começou muito bem. O que é que isso significa? Acabar a reestruturação que eu comecei? Fazer um pavilhão que tinha sido iniciado pelo José Eduardo Bettencourt e continuado por mim? Isso é que é começar bem? E escolheu um bom treinador: mas o Jesualdo Ferreira era um mau treinador? Não foi ele que lançou os jogadores da formação? O que eu peço hoje é que se mantenha este clima de unidade.



Como vice-presidente para o património, foi o responsável pela construção do novo estádio. Na auditoria, acusaram-no de haver desvios entre a previsão inicial do custo do estádio (5 milhões) e o valor final (18 milhões). Ele defende-se, ao dizer que não foram desvios, mas alterações

Arrepende-se de ter sido candidato à presidência?

Não. Nada, zero. Eu fiz 160 mil km ao serviço do clube, andei em todos os núcleos, expandi a marca Sporting na China, EUA, Índia… Fico feliz pela minha passagem pelo Sporting, fiz aquilo que sabia e pude em prol do clube. Não ganhei rigorosamente nada, aliás, só perdi, porque estive seis anos sem ganhar e provoquei problemas relativamente à minha família, mas estou de consciência tranquila. Tive prazer em ser presidente do Sporting. Se pudesse voltar atrás, ter-me-ia candidatado outra vez. Se me dissesse, escolheria a mesma lista? Isso é fácil de falar depois de ganhar as eleições. Na altura escolhi um conjunto de pessoas que entendi que eram as adequadas. Carlos Freitas e Luís Duque tinham ganho os dois últimos campeonatos, então não os devia escolher porquê? Carlos Barbosa era, e é, presidente do ACP, um clube importante deste país, habituado a lidar com sócios e a fazer a promoção comercial como ninguém, isso era errado para o clube? Não era. Dizem-me: Ah, porque convidou Paulo Pereira Cristovão!? Tinha sido candidato às eleições anteriores e jamais imaginaria o que se iria passar depois, na altura entendi que poderia ajudar a unir os sportinguistas.



Faltou-lhe paz e unidade?

Sim, principalmente a ausência de mentira. Bastava ter havido a ausência de mentira depois de 2013, que eu nem sequer ia falar do que aconteceu entre 2011 e 2013, nem ia lembrar as sucessivas entrevistas que Bruno de Carvalho deu contra mim. Ia esquecer isso, assim como a atitude de Daniel Sampaio e Eduardo Barroso, mas era preciso que nos cinco anos seguintes não houvesse um acumular de mentiras que provocaram essa má imagem. A mente dos sportinguistas foi sucessivamente inundada com mentiras. Eles não estavam lá para ver, não conheciam os números, não se recordavam do que tinha sido feito, os presidentes passam e a boa ou má imagem fica, não só pelo que se faz mas pela forma como é transmitida. Mas não me arrependo de nada.