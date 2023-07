Nuno Sobral fez 200km em cadeira de rodas para provar que "os limites existem para ser quebrados"

A PT281 é descrita como uma das ultramaratonas mais difíceis do País. Nuno Sobral e Sérgio Melo percorreram-na de handbike, um feito histórico em Portugal "e provavelmente no mundo". No próximo desafio querem ir do Norte ao Sul e completar a PT1001.