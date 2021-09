Ticha Penicheiro: 'Conheci o Michael Jordan e o Magic Johnson. Eles viam os meus jogos'

Nos EUA, fez quase toda a carreira na Califórnia (esteve 12 anos em Sacramento, dois em Los Angeles e depois o último em Chicago), mas quando deixou de jogar estabeleceu-se em Miami - "pela praia e pelo sol e por estar mais perto de Portugal [do que a Costa do Pacífico]". Foi de lá que Patrícia (Ticha) Penicheiro, que completa 47 anos a 18 de setembro, falou com a SÁBADO, via WhatsApp, poucos dias depois de ter sido escolhida para a lista das 25 melhores de sempre da WNBA.