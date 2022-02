Novak Djokovic: 'Nunca fui contra a vacinação' da covid-19

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

EPA/ANDREJ CUKIC

O tenista de 34 anos, que não é vacinado contra a covid-19, foi deportado da Austrália depois de onze dias no país que envolveram dois cancelamentos, ações judiciais e cinco noites num hotel onde são colocados requerentes de asilo."Sim, é o preço que estou disposto a pagar", afirmou o desportista à televisão britânica BBC, acrescentando que não sabia que não seria capaz de viajar até à maioria dos torneios mundiais por não ser vacinado.Na próxima semana, Djokovic vai voltar à competição pela primeira vez desde que foi deportado antes do Open da Austrália.Caso tivesse vencido pela décima vez, teria chegado a um recorde de 21 títulos. Quem acabou por ganhar foi Rafa Nadal.Djokovic diz estar pronto a sacrificar o recorde pela "liberdade de escolha", mas mantém uma mente aberta sobre tomar a vacina no futuro."Nunca fui contra a vacinação", frisa, acrescentando ter tomado vacinas quando era criança. "Mas sempre apoiei a liberdade de escolher o que pomos no corpo. Compreendo que globalmente, toda a gente está a tentar esforçar-se para lidar com este vírus e ver, espero, o fim desta pandemia."