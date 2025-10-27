Sábado – Pense por si

Nova vida depois de sair da prisão: Dani Alves reaparece como pastor evangélico em Espanha

Record 27 de outubro de 2025 às 22:55
Antigo internacional brasileiro foi libertado em março de 2024.

Dani Alves reapareceu publicamente num culto evangélico, como pastor, na cidade espanhola de Girona. O momento em que discursou foi filmado por fiéis e posteriormente difundido pelos órgãos de comunicação social espanhóis. O antigo internacional brasileiro, recorde-se, foi libertado da prisão em março de 2024 depois de ter pagado um milhão de euros. Já em março deste ano foi absolvido do crime de agressão sexual [Vídeo: TikTok]. 

