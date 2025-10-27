Nadadores lusos batem três recordes mundiais nos Europeus de Síndrome de Down

Nas eliminatórias dos 100 metros livres, Vicente Pereira melhorou o seu recorde mundial, nadando em 1.04,83 minutos.

Os nadadores portugueses bateram hoje três recordes mundiais de piscina curta na primeira jornada dos Europeus de Síndrome de Down, a decorrer em Albufeira, somando ainda quatro ouros.



Getty Images

Nas eliminatórias dos 100 metros livres, Vicente Pereira melhorou o seu recorde mundial, nadando em 1.04,83 minutos, antes de conquistar o ouro na distância, numa final em que foi mais lento (1.05,41 minutos).

O nadador de 20 anos juntou-se, depois, a Diogo Rego, Diogo Matos e André Almeida para alcançar o título europeu nos 4x100 metros estilos, também com um novo recorde mundial, fixado em 5.22,16 minutos.

Também Matilde Gaspar bateu o recorde do mundo dos 200 metros bruços, ao nadar a sua eliminatória em 3.39,61 minutos, conquistando depois o ouro com o tempo de 3.40,39.

Na mesma distância, mas em masculinos, Diogo Matos sagrou-se campeão europeu, concluindo a sua prova em 3.19,05 minutos, com José Vieira a ficar com o bronze -- os seus 3.31,24 minutos são também um novo recorde mundial de Masters 2.

Nos 50 metros costas, Diana Torres alcançou o bronze: a portuguesa nadou em 46,95 segundos uma final em que a britânica Caitlin Hatfield se tornou a nova recordista europeia, com 44,05.

De manhã, e numa final direta dos 400 metros livres, André Almeida ficou com a prata (5.45,34 minutos) e Francisco Montes com o bronze (5.55,77).