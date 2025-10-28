Guarda-redes do Inter atropela mortalmente idoso em cadeira de rodas

Acidente aconteceu esta manhã perto do centro de treinos dos nerazzurri.

O espanhol Josep Martínez, segundo guarda-redes do Inter, atropelou acidentalmente esta manhã um idoso de 81 anos numa cadeira de rodas elétrica, perto do centro de treinos dos nerazzurri, avança a imprensa italiana.



Josep Martínez, guarda-redes do Inter

O acidente aconteceu às 9h43 locais, numa zona residencial, e está sob investigação. Ao que parece o homem, que seguia numa ciclovia, terá mudado de direção repentinamente, atravessando a rua e cortando a trajetória do carro conduzido pelo jogador, que o atingiu mortalmente.

Josep Martínez, que não ficou ferido na sequência do embate, prestou assistência à vítima. Para o local foram mobilizados meios de emergência, mas o idoso acabou por ser declarado morto no local.

A conferência de imprensa do treinador do Inter, Cristian Chivu, que devia ter lugar esta terça-feira, na antevisão do jogo de amanhã com a Fiorentina, foi cancelada, em sinal de luto.