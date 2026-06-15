Mundial2026: Países Baixos e Japão empatam 2-2 no primeiro jogo do Grupo F

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
As duas equipas seguem empatadas na liderança do grupo, que integra ainda as seleções da Suécia e da Tunísia.
Os Países Baixos e o Japão empataram no domingo 2-2, no jogo inaugural do Grupo F do Mundial de futebol de 2026, disputado em Arlington, nos Estados Unidos.
No estádio AT&T, a seleção neerlandesa esteve duas vezes em vantagem na sequência dos golos de Virgil van Dijk, aos 50 minutos, e de Summerville, aos 64, tendo o Japão conseguido empatar a partida, com tentos de Keito Nakamura (57) e Daichi Kamada (89).
As duas equipas seguem empatadas na liderança do grupo, que integra ainda as seleções da Suécia e da Tunísia, que se defrontam às 03h00 (horas de Lisboa), de segunda-feira.