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Mundial2026: Países Baixos e Japão empatam 2-2 no primeiro jogo do Grupo F

Lusa 07:18
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As duas equipas seguem empatadas na liderança do grupo, que integra ainda as seleções da Suécia e da Tunísia.

Os Países Baixos e o Japão empataram no domingo 2-2, no jogo inaugural do Grupo F do Mundial de futebol de 2026, disputado em Arlington, nos Estados Unidos.

AP Photo/Jessica Tobias

No estádio AT&T, a seleção neerlandesa esteve duas vezes em vantagem na sequência dos golos de Virgil van Dijk, aos 50 minutos, e de Summerville, aos 64, tendo o Japão conseguido empatar a partida, com tentos de Keito Nakamura (57) e Daichi Kamada (89).

As duas equipas seguem empatadas na liderança do grupo, que integra ainda as seleções da Suécia e da Tunísia, que se defrontam às 03h00 (horas de Lisboa), de segunda-feira.

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