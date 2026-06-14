Curaçao não resiste na estreia no Mundial e é esmagado pela Alemanha

Curaçao, que se estreou este domingo pela primeira vez no Mundial, sofreu uma derrota pesada contra a Alemanha. O resultado ficou fixado nos 7-1.



Alemanha vence Curaçao no Mundial Foto AP/Karen Warren

Os alemães arrancaram o jogo em grande, ao fazer o primeiro golo aos 5 minutos e o cenário repetiu-se depois aos 37 minutos e ao minuto 45+5. Já na segunda parte da partida, a seleção voltou a marcar logo no primeiro minuto, aos 68 minutos, os 77 minutos e aos 87 minutos, totalizando assim um total de sete golos.

Curaçao, que esteve mais aflito e não aguentou muito tempo com a bola nos pés, só tentou o primeiro remate aos 19 minutos, mas falhou. Ao minuto 20 conseguiu finalmente o seu primeiro e único golo. A equipa ainda tentou fazer o segundo golo logo a seguir, mas não conseguiu.

Do lado alemão, os golos foram marcados por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav e Kai Havertz. Ja do lado de Curaçao, o único golo conseguido foi assegurado por Livano Comenencia.

O quarto dia de Mundial arrancou este domingo com o jogo entre Haiti-Escócia (0-1), Austrália-Turquia (2-0) e Alemanha-Curaçao (7-1). Às 21h joga Países Baixos-Japão.