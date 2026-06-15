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Mundial2026: Treino de Portugal cancelado devido a tempestade

Lusa 07:22
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Pelas 18h00 locais (23h00 de Lisboa), os jornalistas foram informados que as atividades media estavam canceladas e que o treino da seleção nacional estava em risco.

O treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara a estreia no Mundial2026 frente à República Democrática do Congo, foi no cancelado domingo devido a uma tempestade que ocorreu em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Duarte Roriz/Record

Pouco menos de uma hora antes do início da conferência de imprensa de Matheus Nunes, a comunicação social foi informada que teria de abandonar a sala de imprensa e regressar às viaturas devido à tempestade, uma vez que o espaço no Gardens North County District Park não tem condições de segurança para a intempérie.

Pelas 18h00 locais (23h00 de Lisboa), os jornalistas foram informados que as atividades media estavam canceladas e que o treino da seleção nacional, que já se encontrava no local, estava em risco, tendo em conta a chuva e trovoada.

Mais tarde, a Federação Portuguesa de Futebol revelou que a tempestade obrigou mesmo a cancelar a sessão de trabalho da formação orientada por Roberto Martínez, com os jogadores a realizarem ativação física num pavilhão.

A formação das 'quinas' também foi obrigada a recolher para local seguro, tendo cumprido o trabalho de preparação que está programado para este tipo de situações de emergência.

A sessão de trabalho agendada para hoje também sofreu alterações, com a seleção a treinar de manhã em vez de ao final do dia, altura em que está previsto novo agravamento das condições meteorológicas.

Assim, um jogador vai falar à comunicação social pelas 09h45 locais (14h45 em Lisboa), com o treino, com 15 minutos abertos, a decorrer pelas 10h30 (15h30).

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 (18h00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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