Já há árbitro para a estreia de Portugal no Mundial2026

Qatari vai dirigir o jogo com a República Democrática do Congo.

O qatari Abdulrahman Al-Jassim será o árbitro da estreia de Portugal no Mundial'2026 frente à República Democrática do Congo (quarta-feira, 18h), anunciou este domingo a FIFA.



Abdulrahman Al-Jassim AP

Abdulrahman Al-Jassim, de 38 anos, será auxiliado pelos compatriotas Taleb Almarri (assistente) e Saound Almaqaleh (assistente) e pelos sul-africanos Abongile Tom (4.º árbitro) e Zakhele Siwela.

A FIFA não divulgou qual a composição da equipa de videoarbitragem (VAR).

Abdulrahman Al Jassim, internacional desde 2013 e que já esteve no último Campeonato do Mundo, em 2022, realizado no seu país, vai dirigir pela primeira vez um encontro da seleção principal portuguesa, porém já se cruzou anteriormente com Portugal, mas no Mundial de sub-20, em 2017, quando o conjunto luso empatou com a Costa Rica (1-1) na fase de grupos.

Nessa partida, Al Jassim expulsou o então capitão Rúben Dias, que integra a seleção nacional neste Mundial, numa partida em que também participaram o guarda-redes Diogo Costa e o lateral Diogo Dalot, igualmente eleitos pelo selecionador Roberto Martínez para a competição que decorre nos Estados Unidos, no México e no Canadá, até 19 de julho.

Recorde-se que Portugal vai disputar o Grupo K. Depois do jogo com a RD Congo, segue-se o estreante Uzbequistão, a 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 18 horas, ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 00H30 de dia 28.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 21, 22, 23 and 24 have been appointed. ?? — FIFA (@FIFAcom) June 14, 2026