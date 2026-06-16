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Acrobacias sobre o Douro

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00
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Nove anos depois, os aviões estão de volta ao Porto. O Air Invictus inclui corridas, manobras arriscadas e espetáculos de drones. O evento dura três dias e custa 7,5 milhões de euros.

Há 35 anos que Luís Garção participa em festivais aéreos, em Portugal e Espanha, mas o cenário das margens do rio Douro continua a impressioná-lo. “É lindíssimo, tanto para os espetadores como para os pilotos, que ao fazerem as manobras por cima do rio podem ser vistos das margens e encostas do Porto e de Gaia, que funcionam como um anfiteatro natural. O rio não é muito largo, mas é suficiente para garantir total segurança, e os aviões também não são muito grandes, têm 8 metros, são pouco maiores do que um carro”, refere à SÁBADO.

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