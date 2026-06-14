Mundial2026: Brasil e Marrocos empatam a um golo no palco da final

Os africanos adiantaram-se aos 21 minutos, por intermédio de Ismael Saibari, e os comandados do italiano Carlo Ancelotti restabeleceram a igualdade aos 32, por Vinicius Júnior.

O pentacampeão Brasil e Marrocos, quarto classificado em 2022, empataram 1-1 no sábado, em encontro da primeira jornada do Grupo C, disputado em East Rutherford, nos Estados Unidos.



AP Photo/Matt Slocum

Os africanos adiantaram-se aos 21 minutos, por intermédio de Ismael Saibari, e os comandados do italiano Carlo Ancelotti restabeleceram a igualdade aos 32, por Vinicius Júnior.

Os 'canarinhos' e os marroquinos seguem, assim, com um ponto na liderança do agrupamento, à espera do segundo embate da primeira jornada, entre Haiti e Escócia, em Foxborough.