Mundial2026: Visto de iraniano Torabi para os EUA expirou após primeiro jogo

A Federação iraniana de futebol já tomou medidas no sentido de garantir novo visto para o jogador.

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O visto do avançado iraniano Mehdi Torabi expirou após uma única entrada nos Estados Unidos, para o jogo da madrugada desta terça-feira no Mundial2026 com a Nova Zelândia (2-2), informou esta terça-feira a Federação iraniana de futebol.



Visto de Mehdi Torabi expirou após encontro com Nova Zelândia Christian Charisius/AP

De acordo com o gabinete de imprensa da seleção iraniana, o visto de Torabi era válido apenas para uma entrada nos Estados Unidos, ao contrário das múltiplas entradas autorizadas para os restantes futebolistas da equipa.

"Depois da viagem da equipa para Los Angeles, para o jogo com a Nova Zelândia e concluído o mesmo, o visto expirou", explicou em nota de imprensa o gabinete de comunicação da delegação iraniana no campeonato do mundo.

Na mesma nota, é dada a informação de que a Federação iraniana já tomou medidas no sentido de garantir novo visto a Torabi, para que possa continuar com a equipa no Mundial2026, competição na qual não foi opção no primeiro jogo do Grupo G.

O Irão teve de deslocar a sua base para Tijuana, no México, apesar da calendarização dos seus jogos da fase de grupos ser nos Estados Unidos, devido ao conflito iniciado pelos norte-americanos e Israel em 28 de fevereiro.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Portugal também vai disputar a fase final, tendo ficado integrado no Grupo K, em conjunto com a Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.