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Mundial2026: Estreante Cabo Verde 'arranca' empate frente à Espanha na estreia

Lusa 19:21
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A seleção de Cabo Verde conseguiu segurar o nulo e conquistar o primeiro ponto de sempre num mundial.

A seleção de Cabo Verde, estreante em campeonatos do mundo, impôs hoje um surpreendente empate 0-0 frente à campeã europeia Espanha, em jogo da primeira jornada do Grupo H, disputado em Atlanta.

Esta foi a primeira prestação de sempre de Cabo Verde nos Mundiais
Esta foi a primeira prestação de sempre de Cabo Verde nos Mundiais ELTON MONTEIRO/LUSA_EPA

Frente a uma seleção apontada como uma das favoritas à conquista do título e campeã mundial em 2010, a seleção cabo-verdiana, a segunda a estrear-se no presente campeonato, conseguiu segurar o nulo e conquistar o primeiro ponto de sempre num mundial.

O Grupo H vai encerrar hoje com o embate entre o Uruguai, campeão do mundo nas longínquas edições de 1930 e 1950, e a Arábia Saudita, que, há quatro anos, estreou-se com um surpreendente triunfo sobre a Argentina, que se sagrou nessa edição campeã mundial.

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