Mundial sub-17. Marcelo vai condecorar jogadores com Ordem do Mérito

"Espero que percebam o que isto significa para Portugal no mundo e para Portugal cá dentro", afirmou o chefe de Estado.

O Presidente da República anunciou este sábado que vai condecorar com a Ordem do Mérito os jogadores da seleção nacional de futebol de sub-17 que conquistaram o campeonato mundial, numa cerimónia marcada para 02 de janeiro.



Marcelo condecora jogadores no Palácio de Belém MIGUEL A. LOPES/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio na receção no Palácio de Belém à seleção nacional de sub-17 pela conquista do título mundial no Campeonato do Mundo Sub-17 FIFA 2025.

"Vai ser a entrega da Ordem do Mérito aos condecorados mais jovens nestas circunstâncias. Mas vocês merecem. Espero que percebam o que isto significa para Portugal no mundo e para Portugal cá dentro", afirmou o chefe de Estado.

O Presidente da República admitiu que ponderou se deveria condecorar estes jovens, todos menores, mas salientou que conquistaram um feito inédito para Portugal: o campeonato europeu há alguns meses e, esta semana, do mundial.

"Mandei saber, haverá medalhas para todos eles? E disseram-me: 'Presidente, em 48 horas não conseguimos. Não conseguimos, porquê é que não pensaram nisso antes?' Eu pensei que podíamos vir a chegar a campeões do mundo, tinha dúvidas sobre se devia condecorar jovens tão jovens quanto estes", contou.

Depois da decisão tomada, o Presidente considerou que "está resolvido o problema".

"Já conversei com o presidente (da Federação Portuguesa de Futebol), acertámos datas, agora vocês vão descansar, vão agradecer aos clubes, à família, vão tentar perceber o que é que se passou na vossa vida (...) E no dia 02 de janeiro, para começarmos, como deve ser, em força, o próximo ano, cá terei as vossas condecorações com a Ordem do Mérito", disse.

Portugal juntou na quinta-feira o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, com um golo de Anísio Cabral.

Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por Portugal, depois dos triunfos nos Mundiais de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, em ambos os casos sob a orientação de Carlos Queiroz.

