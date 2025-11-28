Sábado – Pense por si

Desporto

Kika Nazareth sai lesionada e em lágrimas do particular entre Portugal e Holanda

Record 21:17
As mais lidas

Internacional portuguesa, atualmente ao serviço do Barcelona, ia reencontrar o Benfica dentro de poucas semanas na Champions feminina

Contrariedade para a Seleção Nacional feminina: depois de uma disputa de bola, Kika Nazareth saiu esta quinta-feira lesionada e em lágrimas do particular com a Holanda. Aos 34 minutos, a internacional portuguesa tentou antecipar-se a Damaris e acabou por ser pisada, caíndo de imediato no relvado com muitas queixas.

Kika Nazareth saiu lesionada e em lágrimas do particular com a Holanda
Kika Nazareth saiu lesionada e em lágrimas do particular com a Holanda

Ao fim de pouco tempo a ser assistida ainda no tapete verde, Kika Nazareth saiu a coxear e acabou por ser substituída. Já no banco, foi confortada pelo selecionador nacional Francisco Neto.

Recorde-se que Kika Nazareth, que veste a camisola do Barcelona, vai reencontrar o Benfica na Liga dos Campeões feminina, num jogo que está marcado para o próximo dia 10 de dezembro.

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Kika Nazareth sai lesionada e em lágrimas do particular entre Portugal e Holanda