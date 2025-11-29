Benfica vence Nacional com reviravolta nos últimos minutos

Com esta vitória, o Benfica permanece no terceiro lugar, mas com os mesmos 28 pontos do Sporting.

O Benfica venceu este sábado o Nacional, por 2-1, no Funchal, com dois golos nos últimos minutos do jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, igualando provisoriamente o Sporting.



Bandeira do Benfica Paulo Calado

O grego Evangelos Pavlidis, com o seu 10.º golo na competição, aos 90+5 minutos, deu a vitória aos ‘encarnados’, depois de o argentino Gianluca Prestianni ter chegado ao empate, aos 89, em resposta ao tento inaugural do venezuelano Chuchu Ramírez, aos 60.

Com esta vitória, o Benfica permanece no terceiro lugar, mas com os mesmos 28 pontos do Sporting, próximo adversário das ‘águias’ no campeonato, e a três do líder FC Porto, ambos com menos um jogo, enquanto o Nacional, que ampliou para quatro a série de jogos sem vencer, mantém-se no 11.º lugar, com 11.