Mundial'2026: Yamal e Pedri lideram convocatória de Espanha sem jogadores do Real Madrid

Lusa 13:59
Selecionador Luis De la Fuente manteve a base da equipa que se sagrou campeã europeia em 2024.

O avançado Lamine Yamal e o médio Pedri lideram o 'contingente' do Barcelona que monopoliza a convocatória da seleção espanhola de futebol para o Mundial2026, que foi esta segunda-feira divulgada e não integra qualquer jogador do Real Madrid.

Luis de la Fuente, o selecionador espanhol
Luis de la Fuente, o selecionador espanhol

O selecionador Luis De la Fuente manteve a base da equipa que se sagrou campeã europeia em 2024, conquistando o quarto título continental ao vencer na final a Inglaterra (um recorde da competição), e apresenta uma lista com oito futebolistas da equipa catalã, recém-sagrada bicampeã espanhola.

Yamal, de 18 anos e que está a recuperar de uma lesão na coxa esquerda, será a principal arma ofensiva no Mundial2026, ainda que a Espanha conte também com outros nomes de peso, como Dani Olmo e Ferran Torres (igualmente do Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbau) e Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Pedri, 'patrão' da equipa catalã, destaca-se no meio campo espanhol, que integra ainda Rodri, do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro em 2024, Martin Zubimendi e Mikel Merino, campeões de Inglaterra pelo Arsenal, e Fabian Ruiz, campeão francês pelo Paris Saint-Germain.

A Espanha, campeã em 2010, integra o Grupo H do Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, em conjunto com Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.

A fase final realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México, e conta com a participação de Portugal, que vai disputar o Grupo K, composto também por Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Unai Simon (Athletic Bilbau), David Raya (Arsenal, Ing) e Joan Garcia (FC Barcelona).

- Defesas: Marc Cucurella (Chelsea, Ing), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbau), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, Ale), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham, Ing), Marc Pubill (Atlético Madrid) e Eric Garcia (FC Barcelona).

- Médios: Rodri (Manchester City, Ing), Pedri (FC Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal, Ing), Mikel Merino (Arsenal, Ing), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain, Fra), Gavi (FC Barcelona) e Alex Baena (Atlético Madrid).

- Avançados: Lamine Yamal (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbau), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo) e Yeremy Pino (Crystal Palace, Ing).

