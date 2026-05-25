Jorge Costa homenageado em mural no Olival

A pintura do antigo capitão e diretor do futebol profissional do FC Porto foi feita por Mr. Dheo.

O FC Porto mostrou esta segunda feira o novo mural com que decidiu homenagear o falecido Jorge Costa, no centro de treinos, no Olival, ao qual o antigo capitão e diretor dos dragões também dá o nome.

A obra foi feita pelo pintor de rua Mr. Dheo, que comentou, assim, a publicação nas redes sociais em que o FC Porto deu a conhecer o mural: "Foi um orgulho, mais uma vez. Obrigado FC Porto, obrigado a todo o staff, obrigado aos jogadores, obrigado a todos os que lidaram comigo diariamente em mais um momento marcante para mim. Descansa em paz Jorge Costa."

A pintura, refira-se, foi feita nas duas últimas semanas, já depois de o FC Porto ter consumado a conquista o título de campeão nacional. O mural situa-se na parede que divide o parque de estacionamento do local de trabalho da equipa principal dos dragões.