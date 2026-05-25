Minutos após a mensagem de despedida do Sporting, Diogo Travassos foi oficializado pelo Sp. Braga. O lateral de 22 anos assina por cinco temporadas, até junho de 2031, e fica blindado por uma cláusula de 40 milhões de euros. O acordo com os leões, que preservam 15% de uma mais-valia sobre uma futura transferência, foi feito por 5,5 milhões de euros por 100% do passe do defesa. A este valor inicial poderá acrescentar-se ainda mais 1 milhão de euros, mediante a concretização de objetivos individuais e coletivos, consoante refere o comunicado dos arsenalistas.



Oficial: Diogo Travassos reforça o Sp. Braga até 2031 SC Braga

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Sporting CP para a transferência a título definitivo do jogador Diogo Travassos. O internacional sub-21 por Portugal, de 22 anos, custou 5,5 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas (até 2031). A este valor inicial, poderá ainda acrescer 1 milhão de euros, mediante objetivos coletivos (50 por cento) e individuais (50 por cento). O Sporting CP preserva 15 por cento de uma mais-valia sobre uma futura transferência. Refira-se, ainda, que o jogador fica blindado por uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros.

O custo com a compensação por formação e mecanismo de solidariedade devido a terceiros será suportado por ambas as sociedades desportivas, na proporção de 50 por cento cada. A parte devida ao Sporting CP está incluída nas contrapartidas acima referidas", pode ler-se.