O que se aprende num Mundial?

Nunca tinha olhado para o futebol com um olhar pedagógico, mas as lições de vida ultrapassam os tremoços e as minis

Lição número1 – História de Portugal.

"Ó mãe, anda para trás que eu quero ouvir a música." A frase da criança nada teria de surpreendente se fosse dita quando se ouve um CD dos Caricas ou quando se escolhe um vídeo de YouTube. Não encaixa tão bem no retrato exacto do que se passou. A canção é o hino nacional e o momento é o jogo de Portugal contra Marrocos. No meio de tanta educação de letras, números, cores, nunca tinha parado para falar sobre o hino nacional. Obrigada, Mundial, já despachei isto da minha lista de obrigações.



Lá se explica que não é uma canção, é o hino, a música do País. A parte preferida que já cantarola é "Às Armas, às armas". Depois de uma explicação curta de um hino tão belicista como um episódio de Star Wars – óptimo para captar a atenção de um miúdo de 5 anos.



Lição nº2 – Aprender a lidar com o stress.

No enervante jogo frente à Espanha, o pequeno de 5 anos rebolou pelo chão, disse impropérios – dignos da sua idade como um "bolas", "que chatice" – e aprendeu a atacar os outros verbalmente. "Espero que caia um estádio na cabeça de Espanha." Chamo a isto: defesa pessoal verbal.



Em seguida, o stress do marca e do não marca. Como é que se lida com isso? "Pronto, não vou olhar mais. Nem precisam de me dizer nada." Logo depois vem a resignação: "Já sei, já sei. Vamos perder. Pronto. Vamos perder." Depois, a tentativa de espreitar pelo canto do olho e aguentar até ao fim. Tramado para uma paciência mais curta do que o contrato do Mihajlovic com o Sporting.



Lição nº 3 – Nunca desistir.

A resiliência foi o mais difícil. Entre desistir de assistir a manter-se ali, a viver a tortura. E de repente deu-se o milagre do golo de Ronaldo e foi ver os olhos da criança a brilhar, o ar de estupefacção perante aquele milagre da ciência e em seguida a euforia. "Viste, viste. O guarda-redes nem se conseguiu mexer." Outra mini-lição: a saudável bazófia de quem marca golos. Mas em q.b.



Lição nº 4 – Aprender a ver o copo meio cheio.

Explicar um empate a uma criança é quase tão complexo como responder àquelas perguntas antes de dormir: "Onde acaba o espaço?". Resposta: "é infinito. Não acaba." Oi? "Então quem é que ganhou?" Ninguém, empataram. Que raio de mundo é este em que se celebra empates? Depois entra a explicação técnica de pontos e grupos. E que é sempre melhor olhar para o copo meio cheio.



Lição nº 5 – Preferidos?

"São todos", responde ele prontamente. Mas deixa escapar aquele "golaço" – juro que foi ele que o disse, não sei onde ouviu – de Ronaldo e as defesas de Rui Patrício (que durante uns tempos chamava de Rui Patrícia). "Viste, o Rui Patrício a defender."



Lição nº 6 – Gerir desilusões.

E é agora que entra a parte pedagógica mais difícil: e se perdermos? Como é que se mata as esperanças de um miúdo de 5 anos que só quer saltar como o Ronaldo, quando marca golos, que canta "às armas" a caminho da escola e que sabe que temos o melhor do mundo e que somos campeões europeus? Estamos na fase da ponderação da perda – a pior e maior lição de vida, difícil de encaixar em cabeças de várias idades.



Decido avançar com a pergunta: "Então e se perdermos?". Vejo o seu rosto a encher-se de espanto, a franzir o sobrolho e a ficar em silêncio. Bolas, por esta é que ele não esperava. Estava tudo a ir tão bem que ele nem contemplava que as coisas podem não correr como queremos. "Então…" Mais uns segundos de reflexão. É que ele já tinha percebido que era uma pergunta com rasteira e que era aquela altura de ser crescidinho e dar uma resposta que me agradasse. "Não faz mal. Acontece." Disse do alto dos seus 5 anos, para logo a seguir rematar: "Mas vamos ganhar."