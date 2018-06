O golo mais rápido de uma fase final

Foi pouco mais do que o tempo de uma corrida de cem metros. Em 11 segundos, o turco Hakan Sukur marcou o golo mais rápido de todos os tempos em fases finais dos Campeonatos do Mundo de futebol já disputados, no jogo para o terceiro lugar do torneio de 2002, em Daegu, na Coreia do Sul.

Ainda por cima, foi a Coreia do Sul a começar o jogo. Bola do centro do terreno para trás e para a direita, o defesa entregou ao meio do campo a um central, este atrapalhou-se com dois jogadores turcos perto de si e a bola acabou nos pés de Sukur. Alguns passos em corrida e um remate certeiro.

O jogo acabaria 3-2 para a Turquia, que se confirmou como a equipa-sensação no torneio que representou o penta para o Brasil, comandado por Scolari.



Foto: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Sukur, o 9, era a estrela maior de uma equipa que reuniu jogadores nos melhores momentos das suas carreiras, desde o guarda-redes Rustu ao central Alpay ou ao meio campo com Tugay, Bastur ou Emre, todos afinados pelo treinador Senol Gunes. Foi esta a equipa que nas meias-finais caiu diante do Brasil por apenas 1-0.

Hakan Sukur, um avançado poderoso que passou a maior parte da carreira no Galatasaray, onde os mais fanáticos lhe chamavam "O Boi", num sinal de admiração, tinha então 31 anos. Jogava então em Itália (esteve no Parma e no Inter) e ainda teve uma passagem breve pelo Blackburn, em Inglaterra, mas em 2003 regressou ao Galatasary, onde acabou a carreira em 2008. Pelos clubes marcou 260 golos e pela selecção nacional 51.

A sua dimensão de herói nacional fez com que o seu primeiro casamento, com Esra, fosse transmitido pela televisão nacional, com a presença da primeira-ministra de então, Tansu Çiller, e oficiado pelo presidente da Câmara de Istambul, o hoje todo-poderoso Recep Tayip Erdogan. Mas esse casamento acabou em divórcio ao fim de quatro meses e a mulher acabaria morta no grande sismo de 1999.

Sukur abraçou a política e foi eleito deputado em 2011. Mas não só se envolveu numa grande controvérsia que lhe fez perder popularidade a nível nacional, quando em 2013 reivindicou a sua origem albanesa e proclamou "sou albanês, não sou turco", como se tornou um seguidor do líder religioso Fethullah Gulem. Com tudo isto, acabou na lista dos inimigos do Presidente Erdogan, fugindo em Novembro do ano passado para os Estados Unidos quando era procurado para ser preso.

Está em Palo Alto, na Califórnia, e em Maio o New York Times fez uma reportagem com ele: tinha aberto um café, o Tuts Bakery and Café. Há especialidades turcas e Hakan Sukur, herói em desgraça, anda a servir à mesa.