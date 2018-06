Último jogo da Jugoslávia num Mundial

"Era uma selecção de talentos firmados ou emergentes, conduzidos por Ivica Osim, com nomes como Ivkovic, Boksic, Pancev, Savicevic, Suker ou Prosinek. Eram sérvios, bósnios, croatas – e nunca mais jogaram juntos."

30 de Junho de 1990

Estádio Communal, Florença



A Argentina de Maradona não conseguiu levar de vencida, em jogo jogado, os talentosos jugoslavos, em quem alguns viam então como os brasileiros da Europa, mesmo que estes tenham jogado a partir da meia hora com menos um, por expulsão de Sabanadzovic. Nos quartos-de-final do Italia’90, o jogo dos quartos-de-final acabou 0-0 nos 90 minutos e 0-0 ao fim de mais meia hora extra. Apenas nos penaltis a equipa dos Balcãs soçobrou, numa série em que o guarda-redes argentino, Sergio Goicochea, defendeu os dois últimos remates e Maradona até falhou o seu penalti. Na baliza da Jugoslávia estava Tomislav Ivkovic, que enão jogava no Sporting.

Ninguém o sabia entrão, mas este acabou por ser o último jogo numa fase final de um campeonato do mundo de futebol de uma selecçao da Jugoslávia. Foi um excelente torneio, em que eliminaram a Espanha nos oitavos-de-final, depois de terem ficado em segundo lugar no grupo, atrás da Alemanha Federal, que haveria de sagrar-se campeã.

Era uma selecção de talentos firmados ou emergentes, conduzidos por Ivica Osim, com nomes como Ivkovic, Boksic, Pancev, Savicevic, Suker ou Prosinek. Eram sérvios, bósnios, croatas – e nunca mais jogaram juntos.

A partir de Junho de 1991, repúblicas jusgolavas foram declarando sucessivamente a independência e a guerra civil estalou. O país (que já não existia) foi excluído do Europeu de 1992 – e, como é sabido, a equipa chamada à pressa para substituir a Jugoslávia, a Dinamarca, acabou por vencer o torneio. A partir daí, nas competições internacionais passaram a existir as selecções da Sérvia, da Croácia, da Eslovénia, da Bósnia, do Montenegro e da Macedónia do Norte.

Sob a designação Jugoslávia, o país participou em oito mundiais, obtendo o terceiro lugar logo em 1930 e um quarto posto em 1962. Dragan Dzajic foi o jogador mais internacional, com 85 jogos, e Stepan Bobek o melhor marcador de sempre, com 38 golos. O primeiro, um sérvio do Estrela Vermelha de Belgrado, era um extremo-esquerdo difícil de travar; jogou até 1979. Bobek era um médio que fez maior parte da sua careira (jogou até 1959) no Partizan de Belgrado