Fernando, não escapamos à Argentina. Graças a Deus?

Crónica de como um terço nigeriano tem menos força que D10S Maradona. E de como a divindade do Engenheiro Santos pode baralhar isto tudo

Entre as habituais celebrações do golo do empate da Nigéria, não foi a possibilidade de afastamento da Argentina dos oitavos-de-final que me prendeu ao ecrã. Mas um terço. Um suplente nigeriano segurava um terço quando se abraçou a Victor Moses, que concretizara o penalti. Teria apelado a Deus nos instantes anteriores? Por certo.



E valeria apelar a Deus quando D10S estava sentado nas bancadas daquele mesmo estádio? Numa aparente letargia-êxtase, a maior divindade futebolística argentina dançou, dormiu, festejou os golos da sua selecção, fez gestos obscenos, teve uma quebra de tensão... Enfim, foi Maradona.



E com Maradona a ser Maradona comparei-o às tantas a Dionísio (o deus do êxtase, da farra) e a Apolo (o deus do belo), que tanto se opõem no texto nietzschiano de A Origem da Tragédia que se complementam. Nunca saberemos o que teria sido o Maradona da mestria futebolística, sem o outro, dos excessos. Se teria havido um sem o outro. Assim fez-se D10S – e um D10S com um poder aparentemente superior ao do terço nigeriano, porque no final passou a Argentina.



E, contudo, em campo a estrela albi-celeste (ainda não deus para os argentinos porque não lhe criaram uma religião, como a Igreja Maradoniana, registada a 30 de Outubro de há 20 anos, dia de nascimento do seu deus Maradona – pois!) apelava a outra entidade divina: "Eu sabia que Deus está connosco, que não nos deixaria de fora", declarou Messi aos jornalistas.



D10S e Deus juntos pelos argentinos? Só poderia dar em campeão do mundo na final de 15 de Julho, não fosse no dia anterior o seleccionador português, Fernando Santos, ter resumido assim a passagem-apesar-da-quase-eliminação-no-último-lance de Portugal: "Graças a Deus passámos." Algures lá de cima, Deus ajudou os rapazes das quinas a segurar o resultado e os das pampas a marcarem nos minutos finais.



Parece que o sorteio não permite um encontro na final entre Portugal e Argentina: se ganharmos no sábado ao Uruguai (e eles à França), defrontamo-nos nos quartos. E nesse dia, que D10S adormeça. Por Portugal.