Mulher de Manuel Damásio votou no Estádio da Luz sem cartão de identificação

Margarida Prieto, mulher de Manuel Damásio, chegou ao Estádio da Luz na manhã deste sábado para votar nas eleições que irão definir quem será o próximo presidente do Benfica, mas fê-lo sem cartão de identificação, um dos documentos exigidos para o efeito. Mas, apesar disso, não foi impedida de votar. Na base desta decisão, estará o facto de ser uma figura pública, o que gerou alguma contestação e levou a que tal fosse reportado e irá ficar registado em ata.



Margarida Prieto, na Luz, em 2017

Recorde-se que para votar nas eleições do Benfica são necessários dois documentos: um cartão de identificação e o de sócio. Margarida Prieto estava apenas com o segundo, o que, à partida, seria suficiente para não poder votar, mas não foi impedida.

Entretanto, Pereira da Costa, presidente da MAG do Benfica, esclareceu que "não houve problema algum". "Todos os sócios votaram com o cartão de sócio. Há um grupo muito restrito que apareceu com a fotografia do cartão de cidadão legível no telemóvel. E três ou quatro sócios votaram nessas condições, porque não conseguiram ir buscar. Já nenhum sócio votará sem isso. A questão está resolvida".