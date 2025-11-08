Mais de 35 mil sócios do Benfica já votaram até às 12h

As urnas abriram às 8h30 e encerram às 22h no continente e na Madeira, com uma janela horária adaptada nos Açores e nos restantes locais de voto no estrangeiro.

Os sócios do Benfica regressam este sábado às urnas para escolher entre Rui Costa e João Noronha Lopes quem será o próximo presidente do clube. Com as urnas abertas desde as 8h30, já tinham votado até ao meio-dia 35.606 sócios.

"É um número muito grande, votaram até agora 35.606 sócios. Há 15 dias, pela mesma hora, tinham votado 20.880. Um acréscimo de 15 mil sócios. É um número que nos alegra, satisfaz e estamos à espera que a mobilização continue, até porque não há tempo de espera", anunciou num segundo balanço, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, José Pereira da Costa.

O presidente da MAG referiu ainda não haver filas de espera nas secções de voto. "A situação na Quinta do Conde está resolvida. A informação que me chega é que o fluxo é muito rápido, em secções onde se demorou 1h30, está a votar-se em 2/3 minutos. Se esse é o fator que pode levar a maior mobilização, podem estar sossegados."

As urnas abriram às 8h30 e encerram às 22h no continente e na Madeira, com uma janela horária adaptada nos Açores e nos restantes locais de voto no estrangeiro.

O ainda presidente e recandidato Rui Costa votou logo cedo no Pavilhão da Luz. À chegada para votar, mostrou-se "feliz e otimista". "Estou muito feliz e otimista. Mas estou em paz. Vamos ver o que o dia reserva."

Já o outro candidato, João Noronha Lopes deverá votar agora pelas 12h30, tambvém no Pavilhão da Luz.

