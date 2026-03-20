Mourinho pode estar no banco do Benfica após providência aceite pelo tribunal

Condenado ainda a pagar duas coimas, num total de 5.355 euros, José Mourinho cumpriu o encontro de suspensão no triunfo com reviravolta do Benfica em Arouca (2-1), em 14 de março, para a 26.ª jornada da I Liga.

O treinador José Mourinho poderá estar no banco de suplentes do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, no sábado, na I Liga de futebol, após o tribunal aceitar uma providência cautelar, disse esta sexta-feira à Lusa fonte ligada ao processo.



José Mourinho durante o Benfica-AVS Luís Manuel Neves

Suspenso por 11 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido a incidentes no empate 'encarnado' na receção ao líder isolado FC Porto (2-2), na 25.ª jornada do campeonato, o técnico recorreu da decisão na quarta-feira junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Devido à impossibilidade de ser constituído um colégio arbitral em tempo útil, a contestação, acompanhada de uma providência cautelar, foi direcionada para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), que suspendeu os efeitos do castigo, permitindo a presença de José Mourinho no banco das 'águias' na receção ao Vitória de Guimarães, na 27.ª jornada.

O treinador tinha sido expulso em tempo de compensação no clássico disputado em 08 de março, por sair da área técnica 'encarnada' em direção ao banco de suplentes do FC Porto, pontapeando uma bola na direção das bancadas do Estádio da Luz, em Lisboa, durante os festejos do segundo golo das 'águias', que recuperaram de uma desvantagem de 2-0.

Além de receber um jogo de suspensão decorrente desse cartão vermelho, José Mourinho foi castigado por 11 dias pelo CD da FPF, por causa de uma altercação com o argentino Lucho González, treinador-adjunto do FC Porto e igualmente expulso nos minutos finais do clássico pelo árbitro João Pinheiro, da associação de Braga.

Condenado ainda a pagar duas coimas, num total de 5.355 euros, José Mourinho cumpriu o encontro de suspensão no triunfo com reviravolta do Benfica em Arouca (2-1), em 14 de março, para a 26.ª jornada da I Liga.

Os 11 dias de castigo abrangiam também a receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, que se vai realizar no sábado, às 18:00, em Lisboa, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora, e pode ter José Mourinho no banco de suplentes do terceiro classificado do campeonato.

Na semana passada, o Benfica anunciou que ia recorrer das decisões da secção profissional do CD da FPF junto do pleno do mesmo órgão, que não deu provimento ao apelo 'encarnado', motivando, depois, José Mourinho a contestar no TAD.

À entrada para as últimas oito jornadas do campeonato, o Benfica está no terceiro lugar e soma os mesmos 62 pontos do bicampeão nacional Sporting, segundo (menos um jogo), ambos a sete do líder FC Porto.

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