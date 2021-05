MotoGP. Miguel Oliveira é 11.º no Grande Prémio de Espanha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje o Grande Prémio de Espanha de MotoGP na 11.ª posição, numa corrida ganha pelo australiano Jack Miller (Ducati).



Miguel Oliveira Reuters

Oliveira concluiu as 25 voltas da prova espanhola a 14,766 segundos do vencedor, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo, a 1,912 segundos, e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) em terceiro, a 2,516 segundos.

Com estes resultados, Francesco Bagnaia ascendeu à liderança do campeonato, com 66 pontos, mais dois pontos do que o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi apenas 13.º, depois de ter sentido probemas de pneus na fase final da corrida.