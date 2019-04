O espanhol Jorge Lorenzo (Honda) foi o outro piloto apurado para a derradeira fase da qualificação, que reúne os 12 mais rápidos.



Este foi o pior resultado de Miguel Oliveira na temporada de estreia no MotoGP, depois de ter partido do 17.º lugar na prova de abertura, no Qatar, e do 14.º posto na Argentina.



Ainda assim, o português da equipa francesa Tech3 foi o melhor representante da KTM nesta fase, batendo o francês Johann Zarco, da KTM oficial, por 281 milésimos.



O malaio Hafizh Syahrin, colega de equipa de Oliveira na Tech3, foi penúltimo, apenas à frente do espanhol Tito Rabat (Ducati).



O Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira prova do Campeonato do Mundo, disputa-se no domingo, a partir das 20:00 (hora de Portugal continental)

