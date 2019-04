Benfica deixa Jardel e Fejsa de fora para a receção ao V. Setúbal

De fora e por opção ficam Jardel, Zlobin, Krovinovic, Salvio e Fejsa.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas Vlachodimos;



Defesas: Yuri Ribeiro, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo;



Médios: Zivkovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi e Taarabt;



Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix e Jota.

Bruno Lage convocou 19 jogadores para a receção ao V. Setúbal a contar para a 29.ª jornada do campeonato. Em relação à última convocatória, o treinador do Benfica 'recuperou' André Almeida que foi preterido por opção diante do Eintracht Frankfurt. Já Jonas regressa aos convocados após ter cumprido suspensão na Liga Europa na última quinta-feira.Entre os eleitos para o embate com os sadinos não está Corchia, lateral francês que se lesionou diante do Eintracht Frankfurt contraindo uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Conti, Gabriel e Ebuehi continuam a recuperar das respetivas lesões.