Oliveira foi o sétimo mais rápido entre os 11 pilotos que participaram na primeira parte da qualificação, a Q1, que apurou os espanhóis Alex Rins (Suzuki) e Pol Espargaró (KTM) para a Q2, que reuniu os 12 mais rápidos do dia nesta oitava prova da temporada.



O estreante francês Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) conquistou a terceira 'pole position' da temporada, segunda consecutiva, batendo o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) por 140 milésimos de segundo.



O registo de 1.32,017 constitui mesmo um novo recorde ao traçado holandês.



Alex Rins, que precisou de ir à Q1, foi o terceiro mais rápido, a 441 milésimos do francês.



Pela primeira vez esta temporada nas oito qualificações realizadas, o espanhol Marc Márquez (Honda) ficou fora da primeira linha. O campeão em título parte do quarto lugar, tendo ficado a 714 milésimos do mais rápido.



Após sete corridas disputadas, Miguel Oliveira é 17.º classificado no Mundial, com 12 pontos.

