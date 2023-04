Miguel Oliveira abalroado na primeira volta do GP de Espanha

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O piloto português Miguel Oliveira abandonou este domingo a corrida principal do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, depois de ter sido abalroado pelo francês Fabio Quartararo na segunda curva da corrida.







EPA/Jose Manuel Vidal

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

É a segunda desistência em quatro provas do piloto português, depois de no GP de Portugal, na prova de abertura do campeonato, ter sido abalroado pelo espanhol Marc Márquez.A corrida foi interrompida devido ao incidente entre os dois pilotos, que foram assistidos ainda na escapatória.O piloto português foi transportado para o centro médico do circuito andaluz de Jerez de la Frontera para exames.