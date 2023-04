Pedro Emanuel: "Tento transmitir aos jogadores que não tenham medo de errar”

A mãe não o queria no futebol e ainda andou dois anos em Contabilidade, mas tornou-se uma figura de Boavista e FC Porto – foi campeão nos dois clubes, que se defrontam este domingo. Como treinador, tem apostado no estrangeiro e agora está na Arábia Saudita.

O fascínio pelos números e a pressão familiar levaram-no a estudar Contabili dade e Administração, mas a paixão pelo futebol acabou por vencer. Apesar de sentir que não chegaria a um nível alto, a verdade é que no FC Porto conquistou a Taça UEFA, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental. E também foi campeão pelo Boavista – os seus dois clubes do coração defrontam-se no próximo domingo. Atualmente a treinar na Arábia Saudita, Pedro Emanuel, de 48 anos, recordou à SÁBADO as suas memórias do dérbi da cidade do Porto e de uma carreira preenchida.