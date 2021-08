Argentino vai confirmar o adeus aos catalães perante a imprensa em Camp Nou. Lionel Messi deverá assinar pelos franceses do PSG.

As mais lidas

Messi marca conferência de imprensa para se despedir do Barcelona

Lionel Messi vai despedir-se do Barcelona este domingo, em conferência de imprensa marcada para as 12 horas (11 horas em Portugal Continental), em Camp Nou.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O avançado argentino, de 34 anos, vai assim falar pela primeira vez desde que foi anunciada a sua saída dos catalães, na quinta-feira, ele que estará "abatido" por este o desfecho , de acordo com a imprensa espanhola. Messi queria continuar no clube, como Joan Laporta adiantou, mas tal não foi possível.O astro está assim livre para assinar por qualquer clube, com o PSG a ser apontado como o destino mais provável para o argentino prosseguir a carreira.