Tóquio2020. Hassan faz história e conquista ouro nos 5.000 e 10.000 metros

A holandesa Sifan Hassan fez hoje história nos Jogos Olímpicos ao vencer os 10.000 metros femininos, conquistando o segundo ouro, depois de uma vitória nos 5.000 metros, e uma terceira medalha, depois do bronze nos 1.500 metros.

No final de uma corrida disputada, Hassan ganhou ao sprint a Kalkidan Gezahegne, do Bahrain, e à etíope Letesenbet Gidey, a recordista mundial, que impôs um ritmo infernal a partir do terceiro quilómetro.

A marca de Hassan foi de 29.55,32 minutos, contra 29.56,18 de Gezahegne e 30.01,72 de Gidey.