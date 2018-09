O futebolista maliano Moussa Marega renovou o seu contrato com o FC Porto prolongando o vínculo por mais uma época, até Junho de 2021, anunciou esta segunda-feira o FC Porto no seu sítio oficial na Internet.O avançado internacional maliano, de 27 anos, chegou ao FC Porto em Janeiro de 2016, proveniente do Marítimo, tendo marcado 25 golos nos 56 jogos com a camisola 'azul e branca'.Marega reintegrou recentemente o plantel dos campeões nacionais, depois de ter iniciado a temporada a treinar à parte, tendo marcado, no domingo, um dos golos da vitória 'azul e branca' na recepção ao Moreirense (3-0), em jogo da quarta jornada a I Liga.O maliano afirmou-se no plantel dos 'dragões' na época passada, depois de uma temporada de empréstimo ao Vitória de Guimarães. Antes de chegar a Portugal, jogou nos franceses do Évry, do Le Poiré-sur-Vie e do Amiens e nos tunisinos do Espérance de Tunis.