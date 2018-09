O jovem "leão" estava convocado pelos "tubarões azuis" mas não apareceu na concentração da equipa. Uma presença pela selecção principal de Cabo Verde impediria Jovane de representar Portugal.

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol anunciou esta segunda-feira por redes sociais que Jovane Cabral, jogador do Sporting, não compareceu à concentração da selecção de Cabo Verde. Jovane tinha sido convocado pelo seleccionador, Rui Águas, mas, segundo o próprio, o jovem "leão" "não apareceu e não deu nenhuma explicação" quanto à ausência do estágio da equipa.



Na mesma publicação, a Federação do país informou ainda que o caso já está a ser tratado pelo departamento jurídico. "Dos convocados a única ausência é de Jovane Cabral, jogador do Sporting de Portugal. Internamente a Federação Cabo-verdiana de Futebol já está a tratar do assunto, estando o assunto no departamento jurídico", pode ler-se.



Os "tubarões azuis" defrontam o Lesoto, em jogo de apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2019, mas, ao que tudo indica, Jovane tem a intenção de renunciar à selecção cabo-verdiana, em detrimento de uma nacionalidade portuguesa.



O novo prodígio do Sporting nasceu e cresceu em Cabo Verde e até já jogou pela selecção principal mas, com um pedido à FIFA, o jovem poderá representar Portugal nas competições internacionais – algo que o extremo de 20 anos perspectiva já em Maio e Junho de 2019, com o Campeonato do Mundo de sub-20, na Polónia.



Nascido em Assomada, na ilha de Santiago, fez o início da sua formação em Cabo Verde até chegar ao Sporting e a Portugal em 2014. Rodou nas equipas de juvenis, juniores e B do emblema de Alvalade até singrar na equipa principal treinada por José Peseiro esta época, com exibições que deixaram água na boca frente ao Moreirense e ao Vitória de Setúbal.

Pela selecção principal do seu país, Jovane Cabral alinhou uma única vez, um jogo particular frente ao Luxemburgo, em Março de 2017. Estava agora convocado pelo seleccionador português Rui Águas para o seu primeiro jogo oficial no dia 9 de Setembro, mas as regras da FIFA apenas permitem a mudança de país se o jogador não tiver actuado numa partida oficial e tal impediria uma futura convocatória pela selecção das "quinas".



De acordo com o jornal O Jogo, o processo relativo à naturalização do atleta está a ser tratado por uma empresa sedeada em Lisboa, prevendo-se que fique concluído já neste mês de Setembro.

O selecionador sub-21 de Portugal, Rui Jorge, admitiu recentemente estar a observar o extremo dos "verdes e brancos", que chegou em 2014 aos lisboetas para integrar a equipa de sub-17.