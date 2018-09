Bruno de Carvalho desistiu de uma providência cautelar que visava reverter a suspensão de sócio do Sporting e assegurar a integração da sua candidatura às eleições marcadas para sábado mas anunciou que vai impugnar o acto eleitoral.Em comunicado, os advogados de Bruno de Carvalho confirmaram a desistência desta providência, "atendendo à delonga do agendamento" e à "impossibilidade prática de uma decisão em tempo útil", decidindo "privilegiar outros meios contenciosos". "Bruno de Carvalho foi, injusta e ilegalmente, afastado das eleições. Não desiste nem desistirá de repor a justiça. Aguardaremos as decisões judiciais de pronúncia da invalidade da suspensão, das comissões e das próprias eleições", acrescentaram os advogados do antigo presidente dos leões.Porém, o presidente destituído sublinhou no Facebook que "não desistiu da democracia, da legalidade e de ser presidente": "Por muito que alguns sportinguistas não gostem, se estas putativas ilegais e golpistas comissões fizerem as eleições dia 8 vou impugná-las."À agência Lusa, Jaime Marta Soares confirmou a existência de outras ações judiciais do antigo presidente do Sporting.