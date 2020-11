“Eterno Diego”: a despedida do mundo do futebol a Maradona

A lenda da Argentina do futebol Diego Armando Maradona morreu esta quarta-feira, aos 60 anos. Considerado um dos melhores futebolistas de sempre, "El Pibe" leva consigo a admiração de muitos atuais jogadores e treinadores, o génio do futebol de rua e homenagens dos clubes adversários e por quem conquistou títulos como o Campeonato do Mundo de 1986, a Taça UEFA de 1989 ou os campeonatos italianos com o Nápoles em 1987 e 1990.



O clube argentino que o viu crescer como jogador, o Boca Juniors, foi dos primeiros a deixar a sua homenagem ao génio do futebol de rua. Pelos xeneizes, Maradona venceu o campeonato argentino de 1981 e voltou depois da passagem pela Europa, para acabar a carreira de jogador em 1998. "Eterno", escreveu o clube.

Também a Seleção Argentina, com quem venceu um Mundial de Sub-20 em 1979, um Campeonato do Mundo em 1986 e chegou à final do Mundial em 1990, para quem perdeu para a Alemanha.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020

Na Europa, Diego Maradona ficou conhecido pelas campanhas fantásticas ao serviço do Nápoles, onde se sentiu em casa. No San Paolo, o argentino venceu dois scudettos e uma Taça UEFA, frente ao Estugarda.

Nas redes sociais, os napolitanos disseram "Ciao Diego" a uma ligação que ficará "per sempre".

Per Sempre

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Foram muitos os jogadores atuais que se inspiraram no génio de Maradona, como o genro, Sergio ‘Kun’ Aguero, avançado do Manchester City, o afilhado Angel Di Maria, extremo do PSG, ou aquele que é considerado por muitos o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, do Barcelona. Só o último reagiu à morte do seu ídolo.



"Ele deixa-nos mas não vai embora, porque o Diego é eterno."







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)





O clube de infância do astro argentino, onde deu os primeiros passos no futebol, o Argentinos Juniors, que o estreou profissionalmente com apenas 15 anos e por onde chegou pela primeira vez à seleção argentina, em 1977, quando tinha 16.

Também o Barcelona, onde Maradona começou o seu caminho na Europa, agradeceu ao génio do futebol por dois anos "inesquecíveis", onde conquistou uma Taça do Rei, uma Taça da Liga e uma Supertaça espanhola.

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Já o Sevilha, onde Diego chegou depois do Nápoles, deixou também uma homenagem: "E todo o mundo cantou / Marado, Marado / Assim nasceu a mão de Deus / Marado, Marado / Espalhou a alegria pelo povo / e encheu de glória o chão", em referência a um cântico de adeptos.

Y todo el pueblo cantó

Marado, Marado

Nació la mano de Dios

Marado, Marado

Sembró alegría en el pueblo

Llenó de gloria este suelo...



Eterno Diego. pic.twitter.com/nYgELaYY2S — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2020

Também o Newell’s Old Boys, o clube que o viu regressar à Argentina, deixou uma homenagem de Maradona com a sua camisola.

Pelé, Ronaldo e clubes portugueses também deixaram a sua homenagem ao El Pibe

Maradona só esteve por uma vez em Portugal, para defrontar o Sporting para a Taça UEFA, mas foi recebido de forma apoteótica no Aeroporto da Portela, corria a época de 1989/1990. O Nápoles era o detentor do troféu e viria a eliminar os sportinguistas nas grandes penalidades. Maradona viu o ser penalti ser defendido por Ivkovic, mas seguiu em frente e no final vestiu a camisola dos "leões".

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra" - Diego Armando Maradona pic.twitter.com/Bu2qlf5duy — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 25, 2020

Na sua homenagem, o Sporting recordou o momento com uma frase: "Se morrer quero voltar a nascer e quero ser futebolista. E quero voltar a ser Diego Armando Maradona. Sou um jogador que deu alegria às pessoas e isso chega e sobra".

Também o Benfica recordou "El Pibe", com uma fotografia de Diego Maradona a segurar uma camisola do clube ao lado do ídolo das "águias", Eusébio.

O FC Porto, que também perdeu esta quarta-feira uma das suas figuras icónicas, Reinaldo Teles, aponta que o "futebol está mais pobre", mas que "o legado permanece".

O futebol está mais pobre, o legado permanece

Obrigado pelas memórias, Diego Armando Maradona#FCPorto pic.twitter.com/asrsKGN6bU — FC Porto (@FCPorto) November 25, 2020

Também Cristiano Ronaldo deixou a sua homenagem a "El Pibe". "Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.Mãos dadas", escreveu.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Paulo Futre também partilhou uma foto ao lado de Diego Maradona. "O Deus do futebol voltou ao céu. Se me perguntarem o que é o futebol, o futebol és tu Diego", escreveu.

O Deus do futebol voltou ao céu. Se me perguntarem o que é o futebol, o futebol es tu Diego. Diego Armando Maradona. Descansa em paz amigo Publicado por Paulo Futre em Quarta-feira, 25 de novembro de 2020

Já Pelé, que originou muitas discussões entre brasileiros e argentinos para decidir quem é o maior futebolista de todos os tempos, disse ter perdido um "grande amigo". " Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu."