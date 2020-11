Siga a Sábado nas redes sociais

O antigo jogador Diego Armando Maradona, um dos melhores futebolistas de todos os tempos, teve uma paragem cardiorespiratória em sua casa em Tigre, segundo o jornal argentino 'Clarín'.O antigo capitão da seleção argentina foi hospitalziado a 2 de novembro na sequência de uma anemia e desidratação, apresentando também quadro depressivo. Foi mais tarde diagnosticado com um hematoma subdural. Tinha sobrevivido a dois enfartes, obesidade, excessos e a uma operação a um hematoma subdural já este mês. A causa de morte foi uma paragem cardiorespiratória.Pelo mundo multiplicam-se as homenagens de um dos jogadores mais celebrados de sempre, quer pela sua técnica, criatividade, garra e personalidade magnética. Foi com ele que a Argentina venceu o Mundial de 1986, onde foi marcado o famigerado golo com a ajuda "da mão de Deus". Já no Nápoles venceu dois títulos da Série A, em 1987 e em 1990, tendo ainda conseguido conquistar uma Taça Uefa em 1991, ultrapassando os clubes estabelecidos como a Juventus, o AC Milan ou o Inter de Milão.Diego Armando Maradona Franco nasceu em Buenos Aires a 30 de outubro de 1960. Foi o quinto dos oitos filhos. Dois dos seus irmãos também tentaram a sorte numa carreira futebolística, mas sem sucesso.Com 8 anos, Diego Maradona foi fazer testes para entrar nos infantis do Argentinos Juniors. O nome da equipa era Los Cebollitas já que tinha de ser autónoma do clube, pois as equipas profissionais só podiam recrutar jogadores a partir dos 14 anos. Com o pequeno Maradona a equipa esteve invicta durante 136 jogos. Dez dias antes de completar 16 anos, a 20 de outubro de 1976, Maradona fez a sua estreia na equipa principal do Argentinos Juniors.Franzino, mas aguerrido, não foi convocado para o mundial de 1978 que a Argentina venceu. Em 1981 chega ao Boca Juniors e daí seguiu para o Barcelona, em 1982. Num desses jogos mostrou o seu pavio curto quando na Final da Copa Del Rey contra o Atlético de Bilbao usou o seu pé esquerdo não para rematar e fintar, mas sim contra os jogadores adversários numa briga icónica no meio do campo.Mas a equipa da sua vida foi mesmo o Nápoles, de Itália, onde se tornou um ícone local e mundial, muito em parte pela sua técnica, mas também pelo seu carisma.No livro A Mão de Deus, A Minha Verdade de Daniel Arcucci, afirmava: "Fala-vos Diego Armando Maradona, o tipo que marcou dois golos à Inglaterra e um dos poucos argentinos que sabe quanto pesa a taça de campeão do mundo". Nessa mesma obra lembrava como desafiou a Liga italiana, em maio de 1985, para regressar à selecção argentina (esteve afastado 34 meses, devido a lesões, polémicas e incompatibilidades). "No domingo, 21 de Abril, depois de ganharmos 3-1 ao Inter no San Paolo, peguei no microfone durante a conferência de imprensa e, antes mesmo de alguém me perguntar algo, declarei: 'Vou viajar para a Argentina, aconteça o que acontecer, no próximo domingo, dia 5, depois do jogo com a Juve. Nem mesmo o presidente Pertini me poderá impedir de viajar, porque ele não pode parar os aviões que saem de Roma"'.Já sobre o jogo decisivo contra a Alemanha lembrou: "Se tive medo? Claro que tive medo! Quando sentes que há muita gente atrás de ti à espera que cumpras o seu sonho, tens medo. Como seria possível não o ter? Nesses momentos em que o senti, que durante o Mundial não foram mais do que um par de vezes, antes da final, por exemplo, pensei em Tota, a minha mãe. E dizia-o, não o pensava: 'Estou cagado de medo, Tota, vem ajudar-me, por favor...'. Ela não podia vir nesse momento, porque estava em Buenos Aires. Porque eu tinha querido que ela lá ficasse, que lá ficassem todos, menos o meu pai, porque a única coisa que me importava era estar focado em jogar. Em jogar e em ganhar. Era isso que me fazia feliz".Foi durante o tempo que jogou no Nápoles que El Pibe desenvolveu uma adição à cocaína, tendo mesmo sido suspenso durante 15 meses em 1991. Em 1994, no campeonato do Mundo dos EUA foi suspenso por testar positivo para efedrina.Entre 200 e 2004 teve dois ataques cardíacos e chegou a pesar 100 quilos. Recebeu assistência para respirar, colocou uma banda gástrica e voltou à sua vida perto dos relvados, mas desta vez nas linhas laterais. Chegou mesmo a ser o selecionador da Argentina e levou a equipa ao mundial da África do Sul em 2010, tendo sido eliminado nos quartos-de-final.Diego Armando Maradona esteve casado durante 20 anos com Cláudia Villafañe com quem teve duas filhas.Maradona morreu aos 60 anos depois de uma vida onde foi admirado como poucos, odiado por alguns, e de demonstrar que tinha o melhor pé esquerdo da história do futebol.