Antes do debate interminável que coloca frente-a-frente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o mundo do futebol já estava dividido numa luta para saber quem era, efetivamente, o "melhor jogador de futebol do mundo". Pelé foi a primeira estrela do desporto, Maradona o primeiro génio da era moderna. Depois de o argentino ser nomeado o "futebolista do século XX" numa votação da FIFA, o órgão máximo do futebol voltou atrás para dar um prémio ao brasileiro e colocar os dois em pé de igualdade, colocando mais gasolina na fogueira que foi a sua rivalidade.

Diego Armando Maradona, falecido esta quarta-feira aos 60 anos, é o "bom rebelde" do futebol. Um ídolo falível que é endeusado na Argentina, vilão em Inglaterra e com opiniões divididas por todo o mundo. Deu ao seu país um Campeonato do Mundo conquistado quase a solo em 1986, e levou a seleção à final do Mundial seguinte, em 1990. Deu alegria à cidade pobre de Nápoles, com um primeiro campeonato italiano em 1987 e um segundo em 1990, além de sucesso europeu com a conquista da Taça UEFA em 1989. Mas acabou a carreira coberto por escândalos e polémicas - e com um grande problema chamado cocaína.

Edson "Pelé" Arantes do Nascimento, por sua vez, é a figura mais respeitada do futebol. Vencedor de um Campeonato do Mundo com apenas 17 anos, em 1958, venceu mais três mundiais em 1962 e 1970, a primeira competição internacional a ser emitida pela televisão para todo o mundo. Passando por cima de questões raciais, Pelé tornou-se um ídolo no Brasil e no Santos, onde fez quase toda a sua carreira, marcando 756 golos em pouco mais de 800 jogos, antes de dois anos nos EUA.

Os dois conheceram-se em 1979. Maradona estava a iniciar a sua carreira e era um jovem prodígio argentino, que se havia estreado pela seleção principal com 16 anos. Pelé tinha-se retirado dos relvados dois anos antes, e o encontro foi marcado para o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, por uma revista argentina.

Juntos tocaram guitarra, conversaram e riram. As palavras amargas viriam depois, com o sucesso crescente do argentino que agudizaria as relações entre brasileiros e argentinos. Na memória ficaram os conselhos de Pelé: "Cuide do seu corpo", disse, em tom parental e num ambiente de cordialidade.

Por altura do internamento de Pelé devido a uma infeção urinária, em abril do ano passado, o argentino publicou a fotografia dos dois, relembrando o seu encontro de há 40 anos para lhe desejar uma recuperação rápida.

A carreira de Maradona colocou-o no mesmo patamar de Pelé enquanto jogador, mas a rivalidade entre ambos só explodiu no ano de 2000, quando ambos decidiram lançar autobiografias.

Em "Yo soy Diego", Maradona colocou o brasileiro em 1.º na sua lista dos 100 melhores futebolistas de sempre, mas também aproveitou para culpá-lo de negligência na morte de um amigo, Garrincha, também ele uma lenda brasileira e que se suicidou após o fim da carreira. "Gostava que ele tivesse tomado conta do Garrincha e não o deixasse morrer na miséria. Gostava de o ver a combater os ricos e poderosos que estão a dar cabo do mundo do futebol", escreveu.

No mesmo livro estavam ainda insinuações que apontavam para a homossexualidade de Pelé, algo desmentido pelo próprio. Amigos do brasileiro no seu livro "Pelé: His Life and Times" referiram que as acusações de Maradona foram feitas apenas por "inveja", revelando que o argentino ficou "furioso" quando o presidente da Argentina na altura, Carlos Menem, convidou Pelé a visitar o país porque era o seu jogador favorito.

No mesmo ano, e para incendiar ainda mais a discussão, a FIFA criou um prémio para decidir, de uma vez por todas, quem era o "Melhor Jogador do Século XX". O vencedor era decidido através de uma votação online, que aconteceu entre outubro e novembro de 2000, mas a diferença entre Maradona e Pelé foi abissal: o argentino recolheu 53,6%, enquanto Pelé teve 18,5%. Em terceiro ficou o português Eusébio, com 6,2%.

Maradona estava apenas retirado há três anos, depois de sucessivas polémicas com drogas, e brasileiros queixaram-se de que a maioria dos votantes não havia visto Pelé jogar.

Então o que fez a FIFA?

Criou um prémio paralelo, chamado "Prémio da Família", escolhido por um grande júri e pelos leitores da revista do órgão máximo do futebol. O resultado foi uma vitória esclarecedora Pelé, com 72,8% dos votos, com Alfredo Di Stefano em segundo e Maradona em terceiro, com apenas 6%.

O prémio foi entregue a Pelé e Maradona em conjunto, sem ambos saberem o que iria acontecer naquela noite e sem ser divulgado que haveria um segundo prémio para a escolha do futebolista do século. Maradona foi até Roma, para a entrega dos prémios da FIFA, pensando que iria receber o prémio sozinho, por ter vencido a votação pela Internet.

Maradona foi o primeiro a subir ao palco para receber o seu prémio, dedicando o prémio à sua mulher e a Fidel Castro, líder cubano e seu amigo. E depois deixou a cerimónia, com Pelé a receber o prémio "família" sozinho e deixando uma farpa ao argentino: "Queria ter recebido este prémio com Maradona presente aqui em palco, mas parece que ele já foi embora."

Furioso, Maradona criticou a organização: "As pessoas votaram em mim. Agora querem partilhar o prémio com o Pelé. Não vou partilhar este prémio com ninguém".

E, três anos depois, o argentino parece não ter esquecido o incidente. "Em 2000, eu venci o prémio de Melhor Jogador do Século graças às pessoas. Pelé ficou em segundo. E também ficou em segundo atrás do Senna na votação do Melhor Desportista do Brasil. O prémio que a FIFA deu ao Pelé não vale uma m****".

Em 2005, Maradona decidiu colocar água na fervura e convidou Pelé para um programa televisivo "A Noite do 10". Em ambiente de pura cordialidade, o argentino trocou toques de bola com o brasileiro, chamou-o de "O Rei" e Pelé retorquiu, descrevendo-o como "um vencedor e um exemplo".

Meses depois, os dois estavam juntos num palco no Qatar, para a abertura de um centro de treinos. Pelé e Maradona terão recebido meio milhão de dólares para comparecer ao evento lado a lado, tendo ainda figurado em reuniões com altos responsáveis do país.

Em 2008, um documentário de Emir Kusturica relançou o debate, referindo que "Pelé foi rei. Maradona é Deus". E o argentino voltou a falar sobre o assunto, indicando que, se não se tivesse viciado em cocaína, Pelé "não chegaria nem a ser o segundo melhor jogador do mundo".

Na última década os ânimos estiveram mais quentes. Pelé criticou o trabalho de Maradona enquanto seleccionador da Argentina e colocou Ronaldo acima de Messi. O argentino sempre colocou o seu protegido acima do português.

Esta quarta-feira, Pelé foi dos primeiros a reagir à morte de Diego Armando Maradona. "Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", escreveu o brasileiro de 80 anos.