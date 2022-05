Carlos Queiroz: “Alguns dos que me tramaram estão agora presos”

O antigo seleccionador dispara para todos os lados e diz que o incidente que teve com os médicos do controlo antidoping, em 2010, foi um caso político que terá envolvido o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Fala ainda da infância e dos seus encontros com Mandela.

Teerão avista-se da janela do 23º andar em que Carlos Queiroz vive. Na mesa da sala há edições das revistas Time e National Geographic sobre a guerra na Síria, o Estado Islâmico e as negociações nucleares iranianas. Para petiscar, pistácios e cerveja checa – sem álcool, como manda o Corão. É uma casa do Médio Oriente, certamente, ou não fosse o seu único ocupante o camaleónico treinador de 62 anos, que além de Portugal já passou pelos Estados Unidos, Japão, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Inglaterra e Espanha – e está há quatro anos a orientar a selecção do Irão.