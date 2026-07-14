Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Lula da Silva critica seleção do Brasil e recomenda a Ancelotti que contrate "um robô agressivo"

Record 07:34
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas

Presidente do país não gostou da postura dos jogadores no Mundial'2026

A prestação da seleção do Brasil no Mundial'2026 não escapou nem às críticas do presidente do país. Lula da Silva lançou farpas à postura dos jogadores após a eliminação nos oitavos de final perante à Noruega, com o lateral Danilo a ser o único a acompanhar a equipa técnica no voo de regresso ao Brasil.

Lula da Silva durante visita ao Instituto de Tecnologia do Mauá
Lula da Silva durante visita ao Instituto de Tecnologia do Mauá Lusa/EPA

"Dei um recado a Ancelotti. Foi para lá com um monte de gente e voltou sozinho. Quase que não ia ninguém no avião... que vergonha! Só voltou um jogador e o resto ficou lá. Se tivessem ganho, vinham todos a dançar", ironizou o líder do PT.

No momento em que prestava declarações à imprensa, Lula encontrava-se numa visita a uma faculdade de ciência e tecnologia - o Instituto de Tecnologia do Mauá -, para um evento dedicado à robótica. Usando um robô desenvolvido por um estudante como exemplo, deixou mais um recado ao selecionador da canarinha.

"Aquele rapaz criou um robô agressivo... Parecia o Mbappé ou o Haaland. Vou dizer ao Ancelotti para contratar esse robô porque vai dar-nos o Campeonato do Mundo", brincou.

Artigos Relacionados
Tópicos Robô Haaland lulas Brasil
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Lula da Silva critica seleção do Brasil e recomenda a Ancelotti que contrate "um robô agressivo"