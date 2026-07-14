Lula da Silva critica seleção do Brasil e recomenda a Ancelotti que contrate "um robô agressivo"

Presidente do país não gostou da postura dos jogadores no Mundial'2026

A prestação da seleção do Brasil no Mundial'2026 não escapou nem às críticas do presidente do país. Lula da Silva lançou farpas à postura dos jogadores após a eliminação nos oitavos de final perante à Noruega, com o lateral Danilo a ser o único a acompanhar a equipa técnica no voo de regresso ao Brasil.



Lula da Silva durante visita ao Instituto de Tecnologia do Mauá Lusa/EPA

"Dei um recado a Ancelotti. Foi para lá com um monte de gente e voltou sozinho. Quase que não ia ninguém no avião... que vergonha! Só voltou um jogador e o resto ficou lá. Se tivessem ganho, vinham todos a dançar", ironizou o líder do PT.

No momento em que prestava declarações à imprensa, Lula encontrava-se numa visita a uma faculdade de ciência e tecnologia - o Instituto de Tecnologia do Mauá -, para um evento dedicado à robótica. Usando um robô desenvolvido por um estudante como exemplo, deixou mais um recado ao selecionador da canarinha.

"Aquele rapaz criou um robô agressivo... Parecia o Mbappé ou o Haaland. Vou dizer ao Ancelotti para contratar esse robô porque vai dar-nos o Campeonato do Mundo", brincou.