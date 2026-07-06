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06 de julho de 2026 às 11:05

Lágrimas e desilusão em Copacabana após Brasil ser eliminado do Mundial

O Brasil disse adeus ao Mundial 2026, este domingo, após perder com a Noruega por 2-1. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, os adeptos que assistiram ao jogo não conseguiram esconder a desilusão.

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