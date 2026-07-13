«Racismo inaceitável»: Rajoy continua a ser arrasado após frase polémica sobre a seleção de França

A edição mais recente da coluna de opinião de Mariano Rajoy no 'El Debate' continua a gerar revolta. O ex-primeiro-ministro espanhol, antecipando a meia-final do Mundial'2026 entre Espanha e França, escreveu que a seleção gaulesa tem "um altíssimo nível, mas sem franceses" e incendiou o debate público em ambos os países.



Mariano Rajoy arrasado por frase sobre a seleção francesa EPA

Depois de políticos franceses terem condenado estas palavras, também em Espanha jogadores e políticos uniram-se para arrasar o antigo líder do Partido Popular (PP). No domingo, o primeiro ministro Pedro Sánchez escreveu no X que "Espanha não pertence àqueles que a envergonham com declarações xenófobas".

Pau Cubarsí foi um jogadores da seleção espanhola a reagir. Em declarações à RAC 1 esta segunda-feira, pediu mais tolerância: "Se eles jogam pela seleção francesa, são franceses, independentemente da cor da pele. Devemos demonstrar tolerância com todos, pois todos merecemos respeito".

Já Borja Iglesias falou à DAZN e mostrou-se surpreendido, dizendo que este tipo de declarações "lhe dão pena": "Surpreende-me que a esta altura estejamos com estas coisas, porque eu já entendo a vida e a sociedade multicultural. Cada um de nós é de um sítio, cada um de nós é de uma maneira e acho que essa é a riqueza que temos. A França é tão rica pela quantidade de pessoas de diferentes origens que tem. Estas coisas dão-me pena."

Vários ministros do governo espanhol e militantes do PSOE consideraram como inaceitáveis as declarações de Rajoy e José Manuel Albares, ministro dos Negócios Estrangeiro, exigiu ao PP que se demarcasse do antigo líder do partido.

Quanto ao líder do Podemos, Pablo Fernández não poupou nas palavras numa publicação inflamada no X: "As declarações de Rajoy são de um racismo inaceitável. É execrável que foi primeiro ministro de Espanha destile esta xenofobia. Vergonha". Já Elisenda Alamany, secretária-geral do partido catalão ERC, ironizou a situação: "Por uma vez Mariano Rajoy sabe encaixar sujeito, verbo e predicado e sai uma barbaridade destas."

Do lado contrário da barricada ficou o PP que, apesar das pressões externas, desvalorizou as palavras do antigo líder. Borja Samper, porta-voz do partido que lidera a oposição, considerou a coluna como "sarcástica e escrita sem más intenções."

Las declaraciones de Rajoy son de un racismo inaceptable. Es execrable que alguien que ha sido presidente de España destile esa xenofobia.



VERGÜENZA. pic.twitter.com/PE9Vx4hLU9 — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 13, 2026